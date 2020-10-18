Какое место занял в рейтинге глав регионов по ответам запросы губернатор Новосибирской области?

Травников занял 25 место в рейтинге ответов на запросы главам регионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 25 место в рейтинге ответов на запросы в адрес глав регионов. Анализ провел Центр политической конъюнктуры совместно с Проектным центром «Инфометр».

Полноту ответа Травникова оценили в пять баллов, оформление — в десять, скорость — в 6,6. На ответ понадобилось 11 дней.

Первое место в рейтинге занял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (33,1 балла), второе — губернатор Севастополя Михаил Развожаев (30,4), третье — глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный (28,9). Максимально возможное количество баллов составило 35.

В ходе исследования аналитики направили запрос по теме государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. Вопрос задали в свободной форме. Его формулировка оставляла для госорганов возможность ограничиться предоставлением информации исключительно по перечисленным в запросе пунктам или же дать более расширенный ответ:

Подскажите, пожалуйста, где я могу узнать о региональных мерах поддержки для граждан в связи с коронавирусом? В первую очередь интересует возможность получения жилищной субсидии на оплату ЖКУ, а также кредитные каникулы и иные меры.

Ответ оценивали по трем критериям: скорость, полнота и оформление. В случае оформления ответа в виде электронного документа начисляли дополнительные пять баллов. Запросы направляли с 11 июня по 4 сентября.