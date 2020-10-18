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Перевернулся и затонул катер с 10 людьми в Баренцевом море: Спаслись не все

14:38 18.10.2020
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Судно "Юбилейный" столкнулось со скалистым грунтом береговой линии. СК возбудил уголовное дело.

В Баренцевом море перевернулся и затонул катер

В губе Вайда Баренцева моря перевернулся и затонул катер, на борту которого находились десять человек, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, происшествие случилось в субботу вечером. Судно "Юбилейный" столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, перевернулось и затонуло.

Как сообщает пресс-служба, в результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В следственном управлении отметили, что семеро человек спасены.

В настоящее время идут поиски еще троих. В спасательной операции участвуют силы МЧС, пограничники и экипажи судов, которые откликнулись на сигнал бедствия.

По данному факту мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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