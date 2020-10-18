Подробности смертельного ДТП: Была пьяной вдавившая 73-летнюю бабушку в стену автоледи в Бердске

От медицинского освидетельствования на алкоголь 50-летняя женщина-водитель отказалась. В момент аварии у нее с собой не было ни водительских прав, ни документов на Honda. Идет проверка.

Женщина за рулем иномарки вдавила в стену пожилую бердчанку

В воскресенье "Курьер. Среда. Бердск" стали известными подробности смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 17 октября, в микрорайоне Раздольный разыгралась смертельная трагедия. Женщина за рулем иномарки перепутала педали и влетела в стену дома, вдавив в нее пожилую бердчанку, которая скончалась на месте.

По словам местных жителей, женщина, сидевшая за рулем иномарки, водить машину не умеет и не имеет водительских прав.

Трагедия произошла в 20.55 у дома №53 по ул. Черемушной, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" замначальника пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина 18 октября.

-Жительница Бердска 1970 года рождения выезжала на автомобиле "Хонда" с парковки. Она заехала на тротуар, где шла пожилая женщина - 1947 года рождения, которую водитель сбила. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Юли Хабибуллина.

По ее словам, у автоледи нашли признаки алкогольного опьянения:

-На нее был составлен протокол по ст. 12.26 КоАП, так как она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как отметила Хабибуллина, на момент совершения ДТП у женщины-водителя не было документов на автомобиль и водительского удостоверения. Во всяком случае в ходе работы сотрудников ГИБДД на месте смертельной аварии она их не предъявила. Возможно, они есть в наличии, но пока об этом неизвестно.

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