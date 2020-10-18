Сколько пациентов с коронавирусом и с подозрением на него лежат в ковидных госпиталях Новосибирской области на 18 октября 2020?

Кроме того, под медицинским наблюдением на воскресенье находятся 2888 жителей региона. Диагноз "коронавирусная инфекция" поставили почти 15 000 пациентам.

Умерших от COVID-19 и заразившихся посчитали за сутки на 18 октября в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 18 октября в Новосибирской области зарегистрировано 14 979 случаев COVID-19 (+149 за минувшие сутки), в том числе у 938 детей. 13 033 человека выписаны с выздоровлением (+56 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 63 года и 68 лет, и женщины в возрасте 74 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 528 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализировано 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 260.

В больницы районов области госпитализирован 971 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 620 054 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 888 жителей области, 49 500 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на утро воскресенья, 18 октября, в Бердске выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе официально зарегистрировано 374 случая заболевания коронавирусом.

За неделю в Бердске зафиксировали 35 заразившихся коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней было 18 новых случаев.

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