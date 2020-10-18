Когда школы переведут на дистанционку и как будут сдавать ЕГЭ-2021, рассказал министр просвещения

Локдауна не будет. Министр просвещения о школах, коронавирусе и ЕГЭ

Первые два месяца в новом учебном году в российских школах — массового закрытия школ нет, переход на дистанционное обучение пока не планируется. О том, какая сегодня эпидемическая обстановка в учебных заведениях, прививках для учителей, проведении Единого госэкзамена и качестве образования в условиях пандемии в интервью ТАСС рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Сергей Сергеевич, и родителей, и учителей интересует, будут ли из-за коронавируса приниматься такие же меры, как в прошлом учебном году, например, перевод всех школ на дистанционное обучение? И как обстоит эпидемическая ситуация в Российских школах сейчас?

— Мы ведем ежедневный онлайн-мониторинг, отслеживаем ситуацию, находимся в постоянном взаимодействии с регионами. По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны — ситуация контролируемая.

Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ — 0,22% от общего их числа.

— Планирует ли Минпросвещения рекомендовать региональным школам уходить на каникулы в случае роста числа зараженных коронавирусом, как, например, в Москве?

— Принятые в Москве меры основаны на текущей эпидемиологической ситуации. В каждом регионе должны соблюдаться профилактические требования и рекомендации, и решения принимаются в зависимости от той ситуации, которая сложилась в субъекте.

Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, изменении сроков каникул, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения, чтобы не допустить пробелы в освоении учебного материала, полноценной реализации предметов школьной программы. При этом они должны учитывать и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее.

В случае, если региону понадобится корректировать образовательные программы, мы, министерство просвещения, будем вести обязательные консультации, давать рекомендации и следить за этим процессом таким образом, чтобы в результате изменений школьники все равно получали полный объем учебной программы этого года.

Еще раз хочу подчеркнуть, что решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.

— Будут ли отстранять от работы учителей, которые откажутся делать прививку от коронавируса или от гриппа?

— Конечно нет, прививка — дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс.

— Недавно в министерстве заявили, что случаи заражения среди школьников единичны, болеют в основном педагоги. Есть ли необходимость в массовом тестировании учителей?

— Регионы уже организовывают тестирование педагогов. Опять же, учитывая, что ситуация по стране разная, подобные меры определяют на местах. Но, поверьте, задача защитить здоровье сейчас номер один и, прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных педагогов.

— В Москве школьных учителей на время пандемии заменят студентами педагогических вузов, вводится тьюторство. Не будет ли правильным такую практику распространить на те регионы РФ, где эпидобстановка не самая благоприятная?

— Нормативная база у нас уже есть — в федеральный закон "Об образовании" в этом году внесены соответствующие изменения о возможном допуске студентов старших курсов педагогических направлений к работе в школе. Но для того, чтобы студент мог работать в школе, он должен пройти соответствующий отбор. Конечно, речь не о классном руководстве, но скажу сам как бывший педагог — возможность уже в процессе учебы начать свою практику с каких-то дополнительный занятий, кружков, если это выстраивать постепенно и рационально — это полезно для будущего педагога, потому что позволяет ему, выпустившись из университета, комфортнее входить в рабочий ритм и процесс. Это полезно и для школы, потому что туда приходит активная талантливая молодежь. Но это совершенно не означает, что мы уходим от опыта наших высоковозрастных педагогов. Стаж для такой профессии как учитель — это невероятно ценная вещь, и на опытных педагогах во многом строится общая атмосфера в школе, механизмы наставничества, помощи и поддержки всем остальным.

Решение о допуске студента к работе в любом случае принимает само учебное заведение. Но я бы не сказал, что такая практика носит массовый характер.

— Обсуждает ли сегодня Минпросвещения с Рособрнадзором организацию ЕГЭ-2021? Возможно ли, что экзамены пройдут по сценарию 2020-го года?

— Такой сценарий не обсуждается, сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать.

Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором прорабатывает специальные площадки в интернете, где будут размещены материалы по всем предметам для всех параллелей с 6-го по 11-й класс для самодиагностики. Материалы будут доступны всем: ученикам, родителям, педагогам. Это нужно, чтобы понять, есть ли какие-либо проблемные места, чтобы своевременно их устранить.

— Сергей Сергеевич, недавно в стране завершилось проведение всероссийских проверочных работ. Когда планируется представить итоги?

— Действительно, в начале учебного года в школах по всей России были проведены итоговые проверочные работы. К 1 ноября будут сформированы результаты этого анализа, благодаря этому мы получим полную картину по всем классам, по всем школам и регионам России. На основе этих данных мы будем консультировать регионы по любым корректировкам образовательных программ.

— Не опасаются ли в Минпросвещения, что качество образования из-за пандемии снизится?

— Мы делаем все, чтобы сохранить качество образования. И для этого, как мы говорили еще весной, активно внедряются соответствующие программы помощи школам. Помимо точечных замеров всероссийских проверочных работ, это еще и программа 500+ — поддержка школ со слабыми результатами. Здесь же активная работа и в рамках цифровой образовательной среды, и в рамках оснащения школ, прежде всего сельских школ и школ отдаленных малонаселенных территорий в рамках национального проекта "Образование". Каждая школа получит исчерпывающие данные по всем своим ученикам для проведения работы по устранению возможных пробелов и повышению качества образования. Это будет связано и с корректировкой образовательных программ, поскольку потребуется повторение, или изучение с нуля каких-то элементов программы, неосвоенных в конце прошлого года или уже в этом учебном году из-за введения ограничений.

— Чего ждать школьникам и учителям в ноябре, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться?

— Мы используем качественные инструменты прогноза, понимая и просчитывая, какие меры позволяют сохранить единое образовательное пространство. На сегодняшний момент, повторюсь еще раз для всех родителей и для всех учителей, системе образования, нашей классической системе, которая активнейшим образом развивается, но в которой диалог учителя и ученика, а также очные занятия остаются в самом центре и основе, вот этой системе в глобальном общероссийском масштабе ничего не угрожает.

Но, чтобы это сохранить, мы еще раз призываем всех бдительнее относиться к мерам профилактики коронавируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, следить за рассадкой в классе. Все это позволяет сегодня сохранять образовательный процесс в подавляющем большинстве образовательных организаций в очном формате.