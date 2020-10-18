Подробный финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Чтобы остаться на плаву на этой неделе, постарайтесь следовать советам астрологов

Деньги, работа и финансовые дела — это то, о чем время от времени задумывается каждый человек. Чтобы остаться на плаву на этой неделе, постарайтесь следовать советам астрологов.

Эксперты отмечают, что на этой неделе финансовые проблемы могут быть связаны с кармическими долгами. Узнайте о том, как самостоятельно очистить карму, чтобы Вселенная была к вам более благосклонна и чтобы на этой неделе избежать финансовых проблем, неурядиц и срывов планов.

Овен

У Овнов наступает очень благоприятный финансовый период, в который им улыбнется удача. Этих людей ожидает творческий успех, появление большого числа новых идей и полезных мыслей относительно увеличения доходов. Улучшить свое материальное положение Овнам поможет также следование семи полезным правилам на каждый день. Возможно, пришло время пересмотреть некоторые свои принципы и правила, а также отношение к людям, коллегам и партнерам.

Телец

Хуже всего финансовые потоки циркулируют вокруг людей, которые находятся в плену испорченных вещей. Есть как минимум три причины выбросить хлам прямо сейчас. Тельцам стоит это сделать, чтобы их жизнь начала позитивное изменение, в том числе и в финансовом русле. Жизнь эти людей в скором времени должна будет измениться к лучшему. Нужно лишь приложить совсем немного усилий и создать правильную атмосферу вокруг себя — навести порядок дома и на рабочем месте.

Близнецы

Близнецам стоит задуматься над тем, как повысить энергетику и жизненный тонус. На этой неделе звезды сделают так, что им придется встречаться с множеством мелких препятствий на своем пути. Это идеальное время для того, чтобы взять себя в руки и начать новый путь: можно заниматься поисками работы, увлечений, продвигать новые идеи на работе и в бизнесе. Нужно быть уверенными в том, что они все делают правильно. Сомнения могут нарушить все планы.

Рак

У Раков наступает период, когда нужно искать мотивацию к работе. Специальные духовные практики будут очень кстати — например, мантра благополучия. Деньги любят тех, кто идет на работу с уверенностью и оптимизмом. Всем Ракам, которые занимаются ненавистным делом, лучше задуматься над тем, как сменить место работы или привнести в рабочий процесс что-то интересное. Так можно будет поднять не только настроение, но и уровень дохода.

Лев

Львам лучше не иметь финансовых дел со Знаками, которым не везет с деньгами. Партнерство и совместная работа с этими людьми могут принести много проблем. Самый лучший вариант — проявлять побольше самостоятельности. Львам нужно стать более ответственными и научиться действовать решительно, без промедления и без сомнений. В противном случае этих людей может ожидать финансовый спад. Если захочется устроить шопинг, лучше ходить по магазинам без сопровождения.

Дева

Настроить себя на успех и исполнение желаний Девам поможет сила самовнушения. В финансовой сфере очень важно верить в свои возможности. Также желательно избегать самокритики, самокопаний и негатива. Если кто-то или что-то расстроит Дев, астрологи и эксперты советуют не обращать на это внимания. Нужно беречь свои нервы, время и силы. Возможно, что успех уже не за горами. Нужен последний рывок, на который может не хватить энергии.

Весы

В период с 19 по 20 число на Весов может напасть апатия. Заговоры от страхов и тоски помогут избавиться от этого деструктивного состояния души и настроиться на лучшее. Начиная со среды людям этого Знака начнет улыбаться удача, так что их финансовое положение может пойти вверх. Все важные покупки лучше и вовсе отложить на выходные. Можно будет обновить гардероб, потратиться на развлечения или отправиться в небольшое путешествие.

Скорпион

Скорпионам стоит довериться внутреннему голосу. Звезды и планеты значительно усилят их интуицию и помогут быстрее находить ответы на сложные вопросы. Внутренний голос поможет Скорпионам принимать правильные решения на работе и в бизнесе. Также воплотить мечты в реальность поможет сила мысли — нужно оставаться позитивными и оптимистичными. Что касается дорогостоящих покупок, то их лучше пока отложить на потом либо подождать пару дней. Если желание потратиться не исчезнет, значит, можно думать о приобретении той или иной вещи или услуги.

Стрелец

Стрельцы могут встретиться на этой неделе с негативно настроенными людьми, общение с которыми может привести к порче или сглазу. Специальные обереги помогут избежать неурядиц в общении и настроиться на нужную волну. Самый лучший вариант — работать в одиночестве, подальше от людей. Те, кто могут себе это позволить, смогут не только сохранить, но и приумножить свой капитал. Работа в коллективе будет затруднена из-за постоянных нестыковок во мнениях.

Козерог

Притягивать желаемое и повышать доходы Козерогам на этой неделе поможет сила позитивного мышления. Позитивный настрой всегда помогает нам становиться богаче и успешнее, но на этой неделе он будет важен вдвойне. На волне оптимизма можно договориться с начальством, клиентами и коллегами. Очень поведет всем Козерогам, которые заняты в сфере услуг. Также большой успех может ожидать тех, кто на этой неделе собирается отправиться в путешествие.

Водолей

Водолеями на этой неделе будет двигать ощущение счастья. Пять простых ежедневных упражнений помогут Водолеям стать счастливее. В таком состоянии притягивать деньги и решать рабочие проблемы будет гораздо проще. С 20 по 23 октября на первый план выйдет работа и финансовые дела. С 24 числа и до конца недели лучше сфокусироваться на домашних заботах и любви. Можно будет потратить часть денег на романтику, подарки второй половинке и близким.

Рыбы

Рыб в эти дни может ожидать завал на работе, проблемы финансового характера, внеплановые покупки. Заговоры от лени и апатии помогут решить все неурядицы ровно в срок и при этом не ощущать себя разбитыми и выжатыми, как лимон. Астрологи советуют Рыбам надевать одежду в цвет глаз — это поможет повысить энергетику и привлечь больше удачи в денежной сфере. Также этим людям стоит больше времени уделять планированию дел и не отклоняться от принятого распорядка дня.

На этой неделе ожидается некоторый спад денежных потоков. Постарайтесь воспользоваться советами астрологов о том, как повысить энергетику по Знаку Зодиака. Так вы сможете легче преодолевать препятствия.

Источник: dailyhoro.ru