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Как отдыхать в 2021 году будут россияне, утвердил Мишустин

15:56 18.10.2020 Фото: government.ru
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Новогодние каникулы не сократят. Всего в следующем году в российском календаре будет семь праздничных периодов. Читайте, когда?

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Мишустин определил, как россияне будут отдыхать в 2021 году

Председатель правительства Михаил Мишустин накануне  подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

перенос постановление праздничные дни Михаил Мишустин
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