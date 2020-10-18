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Надругался педофил над 10-летним мальчиком в подъезде. Как вести себя детям?

16:12 18.10.2020 Фото: СУ СКР по Калужской области
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Следственный комитет по Калужской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Жукова. Суд арестовал подозреваемого в педофилии.

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Педофил напал на 10-летнего мальчика в подъезде дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Жукова. Он подозревается в педофилии.

Инцидент произошел 16 октября в Боровске. 10-летний мальчик возвращался домой, за ним в подъезд зашел неизвестный. Мужчина совершил в отношении ребенка действия сексуального характера и скрылся.

Полицейские и следователи немедленно выехали на место происшествия, где обнаружили следы рук. С их помощью удалось быстро установить и задержать подозреваемого. Следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

СК напоминает правила безопасности в подъезде и просит ознакомить с ними детей.

Подходя к дому, нужно обратить внимание, не идет ли кто-то следом. В этом случае лучше не подходить к подъезду и погулять на улице, пока человек не уйдет.

Можно зайти в магазин, на почту, другое людное место и рассказать о подозрительном человеке.

Если незнакомец уже в подъезде, нужно сразу выйти на улицу и дождаться, пока в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.

В лифт следует заходить только убедившись, что на площадке нет посторонних. Если незнакомец уже в лифте, заходить в него не стоит.

Если все же ребенок оказался в лифте с незнакомцев, нужно стоять к нему лицом. В случае опасности нужно постараться вызвать диспетчера, кричать и звать на помощь.

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