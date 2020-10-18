Это жесть: Зашкаливает суточный прирост заразившихся COVID-19 на 18 октября в России

Снова бьет рекорды по числу заразившихся COVID-19 за сутки Россия

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 099 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, 18 октября.

Наибольший прирост отмечается в Москве: за сутки зарегистрированы 4 610 заболевших. Вылечились 1 654 человека, 52 пациента скончались.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достиг 15 тысяч случаев. Накануне сообщалось, что число новых случаев заражения за сутки опустилось ниже отметки в 15 тысяч и составило 14 922.

За сутки в стране вылечились 5 377 пациентов, умерли 185 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 399 тыс. 334 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 24 187 человек, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 человек.

Заболеваемость в регионах

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 674 новых случая COVID-19. Еще 460 случая заражения выявлены в Московской области, 289 – в Нижегородской области, 288 – в Ростовской области, 243 – в Свердловской области, 233 – в Воронежской области, 222 – в Красноярском крае, 218 – в Архангельской области, 200 – в Ханты-Мансийском АО, 198 – в Забайкальском крае.

Кроме того, 185 случаев зарегистрированы в Алтайском крае, 179 – в Иркутской и Томской областях, по 175 – Ставропольском крае, в Волгоградской и Ульяновской областях, 172 – в Мурманской области, 171 – Ямало-Ненецком АО, по 169 – в Оренбургской и Омской областях, 168 – в Саратовской области, 167- в Крыму, 164 – в Пензенской области, 163 – в Коми, 149 – в Новосибирской области, 139 – в Самарской области, 135 – в Якутии, 133 – в Республике Алтай.

Также 131 заболевший выявлен в Хабаровском крае, 127 – в Бурятии, 125 – в Пермском крае, 120 – в Орловской области, 115 – в Удмуртии, по 113 – в Тверской и Брянской областях, 110 – в Приморском крае, 107 – в Ярославской области, 106 – в Краснодарском крае, 105 – в Кировской области, 102 – в Ленинградской и Челябинской областях. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.