Кто будет убирать снег в Москве: число мигрантов сократилось на 40%

По словам мэра Собянина, москвичи не хотят работать лопатой и ломом. Чтобы столица не погрязла в сугробах, будут привлекать рабочую силу из других регионов.

По словам Собянина, снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в городе

Число трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40% в этом году. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам", - сказал Собянин.

Он отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. "Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов", - добавил Собянин.