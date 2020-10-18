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Кто будет убирать снег в Москве: число мигрантов сократилось на 40%

17:03 18.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам мэра Собянина, москвичи не хотят работать лопатой и ломом. Чтобы столица не погрязла в сугробах, будут привлекать рабочую силу из других регионов.

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По словам Собянина, снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в городе

Число трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40% в этом году. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам", - сказал Собянин.

Он отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. "Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов", - добавил Собянин.

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От редакции

Россия выезжает на мигрантах?

Аноним, 18 октября 2020 18:35
"По словам мэра Собянина, москвичи не хотят работать лопатой и ломом. Чтобы столица не погрязла в сугробах, будут привлекать рабочую силу из других регионов."

Что может быть проще, чем поднять зарплату дворника, для граждан России во всей стране, а не только в Москве от 80 тысяч в месяц, в том же Бердске и в дворники очередь из аборигенов местных выстроиться, но это не наш метод, мы не ищем лёгких путей?

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