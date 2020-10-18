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Как охраняют Путина от коронавируса? Подпускают только "личников"

17:19 18.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Как удается некоторым чиновникам общаться с президентом без маски? Приоткрыта завеса тайны. Смотрите видео.

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С начала пандемии Путин перешел на общение в формате видеоконференции

В Европе коронавирусом уже переболели принц Чарльз, Борис Джонсон, хороший друг Владимира Путина Сильвио Берлускони. Если учесть, что в России эту напасть перенес даже пресс-секретарь президента, возник законный вопрос: как у нас охраняют от COVID-19 первое лицо государства?

Андрей Колесников, журналист кремлевского пула: «Зараза жестокая и хитрая, действует крайне избирательно. Вот, кого она выбирает своей жертвой, а к кому относится снисходительно или даже с пренебрежением и не трогает, я думаю, ни один доктор никогда вам не скажет. Я думаю все, учитывая огромный наработанный опыт, до сих пор находятся в недоумении».

Безопасность президента — это государственная тайна, Андрей Колесников рассказал нам лишь то, что можно. После начала пандемии вместо привычного президентского пула с Путиным работают только «личники».

Андрей Колесников: «С одной стороны, не надо никуда ехать, ни до какого Ново-Огарёво, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные, я имею в виду, на предмет короновируса».

Перед встречей с президентом — обязательный двухнедельный карантин, передает НТВ.

Андрей Колесников: «И все, кто встречался в это время с Путиным очно. Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски или глава МЧС, например. Все они, так или иначе, проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом».

COVID-19 журналист коронавирус переболели президент Владимир Путин Андрей Колесников
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