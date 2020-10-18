Отрезанную человеческую ногу выбросили на дорогу

Сейчас башкирские следователи ожидают результатов биологической экспертизы методом ДНК, чтобы убедиться, тому ли человеку принадлежал фрагмент ноги.

Отрезанную человеческую ногу выбросили из автомобиля на дороге в Башкирии

Жуткую находку обнаружил едущий по дороге водитель в Салаватском районе Башкирии. На обочине он увидел фрагмент человеческой ноги.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, конечность, а также пальцы на ней были отсечены хирургическим путем, пишет «Дуванский вестник» со ссылкой на комментарий межрайонного отдела СК РФ по РБ.

По одной из версий, отрезанная нога может принадлежать бывшему пациенту местной больницы, которому недавно ампутировали здесь конечность. Ногу родственники захотели забрать. Однако по каким-то причинам не захоронили, а выбросили в поле по дороге домой.

Сейчас следователи ожидают результатов биологической экспертизы методом ДНК, чтобы убедиться, тому ли человеку принадлежал фрагмент ноги. Продолжается доследственная проверка, по завершении которой будет принято соответствующее процессуальное решение.