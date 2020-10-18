Бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожную платформу 39-летняя мать

Младенца нашли сотрудники локомотивного депо в Улан-Удэ. Девочка идет на поправку в больнице - уже сама дышит. Мать обвиняют в покушении на убийство.

Вечером 16 октября на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава обнаружили пакет, в котором находилась новорожденная девочка

Состояние новорожденной девочки, которую нашли в пакете сотрудники локомотивного депо в Улан-Удэ, улучшается. Младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и перевели на кислородную терапию, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

"Динамика состояния ребенка положительная. Вчера девочка дышала при помощи аппарата ИВЛ, сегодня она получает кислородную терапию, которая помогает насыщать кровь кислородом, дышит сама", - уточнили в министерстве.

Вечером 16 октября на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава обнаружили пакет, в котором находилась новорожденная девочка.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после покушения на убийство матерью ребенка. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена подозреваемая - 39-летняя местная жительница. Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы.