18.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:21 18.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
0

А так же нейтральные и просто хорошие дни для заготовки отличного блюда на всю долгую зиму 2020-2021.

% name% title
Квасить капусту лучше всего на растущую Луну: первую или вторую фазы

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
1 ноября (17 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

3 ноября (19 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
4 ноября (20 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020
12 ноября (28 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

благоприятные дни календарь квашения капусты по лунному календарю квасить капусту неблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

По какому рецепту квасите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
18:21 18-10-2020
Когда квасить капусту по лунному каленадарю в ноябре 2020: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
БердскЗавалила грязью новые дороги и разбила старые стройка яслей в Южном микрорайоне Бердска
18:21 18-10-2020
Завалила грязью новые дороги и разбила старые стройка яслей в Южном микрорайоне Бердска
Бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожную платформу 39-летняя мать
17:56 18-10-2020
Бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожную платформу 39-летняя мать
Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире
17:46 18-10-2020
Какой сегодня праздник? Все интересные события на 18 октября 2020 в России и мире
Отрезанную человеческую ногу выбросили на дорогу
17:44 18-10-2020
Отрезанную человеческую ногу выбросили на дорогу
Сохранил выплаты к пенсии родителям инвалидов с детства после 18 лет кабмин
17:31 18-10-2020
Сохранил выплаты к пенсии родителям инвалидов с детства после 18 лет кабмин
Как охраняют Путина от коронавируса? Подпускают только "личников"
17:19 18-10-2020
Как охраняют Путина от коронавируса? Подпускают только
Кто будет убирать снег в Москве: число мигрантов сократилось на 40% 1
17:03 18-10-2020
Кто будет убирать снег в Москве: число мигрантов сократилось на 40%
БердскНевеста Юлия в кремовом платье вышла замуж за жениха Александра в Бердске. Несмотря на любовь с первого взгляда, свадьба три раза срывалась
16:34 18-10-2020
Невеста Юлия в кремовом платье вышла замуж за жениха Александра в Бердске. Несмотря на любовь с первого взгляда, свадьба три раза срывалась
Это жесть: Зашкаливает суточный прирост заразившихся COVID-19 на 18 октября в России
16:33 18-10-2020
Это жесть: Зашкаливает суточный прирост заразившихся COVID-19 на 18 октября в России