Солить капусту: лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на квашение капусты на октябрь 2020

В какую фазу луны квасить капусту. Квасить капусту лучше всего на растущую Луну: первую или вторую фазы.

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020

3 октября (17 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 10 октября (24 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 17 октября (2 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020



Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь 2020

2 октября (16 -й лунный день), 5 октября (19 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)4 октября (18 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 8 октября (22 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день)6 октября (20 -й лунный день), 13 октября (27 -й лунный день)1 октября (15 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)