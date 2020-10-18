Удачные и неудачные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю октября 2020

На какой фазе луны садить чеснок? Чеснок лучше сажать на растущую луну. Можно на убывающей луне сажать чеснок? Нет, лучше дождаться начала восходящей фазы

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020

17 октября (2 -й лунный день), 21 октября (6 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020



Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020

Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020

Самые плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на октябрь 2020

2 октября (16 -й лунный день), 18 октября (3 -й лунный день), 19 октября (4 -й лунный день), 20 октября (5 -й лунный день), 22 октября (7 -й лунный день), 26 октября (11 -й лунный день), 31 октября (16 -й лунный день)1 октября (15 -й лунный день), 3 октября (17 -й лунный день), 9 октября (23 -й лунный день), 10 октября (24 -й лунный день), 23 октября (8 -й лунный день), 24 октября (9 -й лунный день), 25 октября (10 -й лунный день), 27 октября (12 -й лунный день), 28 октября (13 -й лунный день), 29 октября (14 -й лунный день), 30 октября (15 -й лунный день)4 октября (18 -й лунный день), 6 октября (20 -й лунный день), 8 октября (22 -й лунный день), 11 октября (25 -й лунный день), 12 октября (26 -й лунный день), 13 октября (27 -й лунный день), 14 октября (28 -й лунный день)5 октября (19 -й лунный день), 7 октября (21 -й лунный день), 15 октября (29 -й лунный день), 16 октября (30 -й лунный день)