Потрясающей красоты поздравления с днем рождения женщине в прозе

Не знаете как красиво поздравить женщину? Мы поможем! Ниже собраны самые чистосердечные и искренние пожелания, которые обязательно тронут сердце милой дамы.

Поздравляю с днем рождения

С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Поздравляю с днем рождения! Желаю быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!

В этот замечательный день от всего сердца хочу пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаю, чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, радости, веселья, достатка и крепкого здоровья тебе и всем родным и близким. А еще множества улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневного и качественного женского счастья!

Дорогая, поздравляю тебя с твоим праздником! Сегодня твой день, и все наилучшие пожелания сегодня для тебя! Желаю оставаться такой же красивой, женственной, милой и прекрасной! Желаю утопать в любви, уважении и восхищении. Крепкого здоровья, терпения, сил! Будь по-настоящему счастлива!

Поздравляю прекрасную женщину с днем рождения! Желаю здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, удача и везение!

С днем рождения! Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всём. Пусть вас на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и семейное благополучие. Улыбок вам!

Дорогая, с днем рождения! Пусть для тебя солнышко светит ярче, люди улыбаются шире, а желания исполняются чаще. Пусть в твоем сердце пылает огонь, который никогда не угаснет, а искорка в глазах радует тебя и твоих близких. Тепла тебе, света, добра и счастья!

В этот прекрасный день спешу поздравить Вас с этим замечательным праздником, с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, женского счастья, много радостей в жизни, никогда не унывать и всегда радоваться жизни. Пусть все в у Вас складывается удачно и гармонично, пусть жизнь будет полна цветами и песнями, яркими красками и только хорошим настроением. Пусть каждый день начинается только с радостной улыбки, веселого смеха и с позитивного настроя!

С днем рождения! Желаю, чтобы всё задуманное сбылось, чтоб дом был полной чашей, чтобы рядом с Вами всегда были самые близкие и надежные люди, а счастье, здоровье и любовь остались с Вами еще на ближайшие сто лет. Поэтому оставайтесь всегда молодой и веселой!

Источник: pozdravok.ru