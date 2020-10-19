Алла Пугачева вновь стала бабушкой

У самой Пугачевой, напомним, трое детей: взрослая дочь Кристина Орбакайте и 7-летние двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать.

Недавно в фан-аккаунте Лизы Галкиной появилась фотография Аллы Пугачевой, на которой Примадонна изображена сидящей в кресле в коротком наряде

Племянник Аллы Пугачевой Владислав снова стал отцом. У его жены Гузель родилась дочь, пишет телеграм-канал «Звездач». Отмечается, что о прибавлении в семье Владислава Примадонна пока не знает. Источник, близкий к семье певицы, рассказал:

Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой. Ее имя родители держат в секрете. Но вроде как, назвали ее тоже Женей.

У Владислава есть сын Женя от предыдущих отношений. Он уже давно не общается с отцом — мальчика взяла на воспитание Пугачева, позже Женю решили усыновить помощник Пугачевой и его жена, которая была няней мальчика.

Влад — сын родного брата Примадонны Евгения. Долгое время он страдал от наркотической зависимости, несколько раз попадал в реабилитационный центр и проходил лечение в Израиле. Женю родила его бывшая жена, с которой племянник Пугачевой познакомился в реабилитационном центре. Сейчас Влад закончил лечение и живет в Рязанской области с новой супругой и дочкой.