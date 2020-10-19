Назван самый эффективный овощ-очиститель сосудов и понижающий сахар в крови до нормы

При употреблении него снижаются процессы окисления в организме, плазма крови активнее проявляет свои антиоксидантные свойства, а артериальное давление стабильно снижается.

Ученые подтвердили, что чеснок на самом деле чистит сосуды и разжижает кровь, а также эффективно снижает уровень сахара при диабете. Употреблять его следует, предварительно посоветовавшись с доктором. Ведь чрезмерное употребление чеснока способно негативно влиять на мозг.

Вещества, содержащиеся в чесноке

Древнейшая специя, известная людям с незапамятных времен – чеснок. Пришел он к европейцам из горных районов Средней Азии. В настоящее время этот острый, пряный овощ используют как специю, а в Древнем Египте, Греции, Китае чеснок выполнял роль лекарства от множества болезней.

Учёные считают, что полезные свойства этого растения обусловлены тем, что оно содержит такие соединения серы, как s-аллилцистеин, аллицин, а также диаллилсульфид. Когда эти соединения попадают в организм, то оказывают на него сильнейшее воздействие.

Кроме соединений серы, в дольках чеснока содержатся:

витамины C, B6, B1, А;

селен;

марганец;

железо;

фосфор;



кальций;медь;калий;клетчатка;цинк;натрий;магний.

Кроме того, эта специя содержит кремниевую, фолиевую, фосфорную и серную кислоты.

Аллицин имеет очень полезные свойства. Он запускает в организме механизм снижения избыточного холестерина. А биоактивные его компоненты – аденозин и аджоен – разжижают кровь, не давая слипаться тромбоцитам.

Чем полезен чеснок

Американские ученые, изучив полезные свойства этого растения, выяснили, что компоненты, содержащиеся в его составе, способны позитивно влиять на концентрацию липидов в крови, активно её снижая. Кроме этого, при употреблении чеснока снижаются процессы окисления в организме, плазма крови активнее проявляет свои антиоксидантные свойства, а артериальное давление стабильно снижается.

Аллицин, вступая в реакцию с эритроцитами, выделяет сероводород. Это соединение увеличивает просвет и снижает напряжение стенок сосудов. Благодаря этому усиливается движение крови, холестериновые бляшки почти не образуются, а сердце испытывает намного меньшую нагрузку.

Так как с возрастом кровь густеет и медленнее передвигается по сосудам, то возникает опасность тромбообразования. Поэтому употребление чеснока в пожилом возрасте становится жизненно необходимым.

Японские ученые выяснили, что аллоксим и ванадий, содержащиеся в этом овоще, способны эффективно снижать уровень сахара в крови. Причём эти вещества действенны для лечения сахарного диабета как I, так и II типа. Сочетание чеснока и лука сделает лечебный эффект еще более мощным, сахар в крови снижается более интенсивно.

Соединения, содержащиеся в чесноке, способны укрепить иммунитет, а если включать его в рацион во время простудных заболеваний, то симптомы их снижаются на 70%.

Так как чеснок – сильнейший антиоксидант, он защищает клетки всего организма от разрушения свободными радикалами. Если регулярно употреблять чеснок, то риск болезни Альцгеймера и деменции значительно снижается.

Полезная специя повышает уровень эстрогена в организме, что в период менопаузы способно замедлить потерю костной массы, укрепить кости и предотвратить возникновение остеопороза у женщин.

Чеснок способен усиливать метаболизм, эффективно выводить из организма токсины, повышать настроение и работоспособность, предотвращать заражение инфекционными заболеваниями, а также уничтожать раковые клетки.

Как употреблять чеснок

Суммируя огромное полезное воздействие чеснока на организм человека, можно констатировать, что не давая развиваться многим заболеваниям, эта специя продлевает жизнь человека, улучшает её качество.

Употреблять чеснок можно в любом виде:

свежем;

в порошке;

в гранулах;



в соусах;в масле.

Очень просто приготовить из чеснока полезнейший соус. Дольки давят прессом, добавляют оливковое масло и соль. Этот соус применим для любого блюда.

Для рассасывания тромбов достаточно съедать в день всего 3 зубчика овоща. Свойство чеснока рассасывать тромбы усиливается при его тепловой обработке. Также эффективно его применение в комплексе с мёдом и лимоном.

Чеснок можно употреблять, смешав его с луком, мёдом и лимоном. Также популярен рецепт измельченного чеснока со спиртом, который принимают с молоком по специальной схеме. Готовят настой из 350 граммов очищенного чеснока и 200 граммов спирта, настаивая их в темном месте. Через 10 дней настой процеживают и начинают прием.

Противопоказания к употреблению чеснока

Полезный чеснок способен нанести вред организму. Это происходит при его индивидуальной непереносимости, а также при:

анемии;



геморрое;панкреатите;заболеваниях кишечника и желудка;болезнях мочевого пузыря.

В каждом отдельном случае, если имеются данные заболевания, чеснок применяют с осторожностью, посоветовавшись предварительно с доктором.

Некоторые соединения, содержащиеся в чесноке, способны оказывать отравляющее воздействие на мозг высших существ. Это происходит, если употреблять чеснок в больших количествах. Проявлением токсичного воздействия могут стать рассеянность, а также головная боль.

Источник: rsute.ru