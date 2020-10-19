6 модных советов на 2021 год от Эвелины Хромченко

Если уж покупать платье, считает телеведущая, то платье-футляр. Это, во-первых, всегда было, есть и будет модно, а во-вторых, оно украшает любую женщину.

Модные советы от Эвелины Хромченко на 2021 год

Модные советы от Эвелины Хромченко на 2021 год – это пять рекомендаций, благодаря которым женщина с любой фигурой сможет выглядеть красиво и привлекательно. Телеведущая уверена, что своих форм ни в коем случае стесняться не нужно, потому что всё данное Богом – это красиво. Остаётся только подчеркнуть свои формы, и сделать это со вкусом и грамотно.

Модные советы от Эвелины Хромченко на 2021 год о джинсах и каблуках

Джинсы

По мнению Эвелины Хромченко, такого понятия, как актуальные джинсы, не может существовать. Рассматривать имеет смысл лишь тот вариант, когда джинсы сидят хорошо на той или другой фигуре. Совершенно неправильно натягивать на себя врезающиеся в тело джинсы только потому, что они на данный момент объявлены модными.

Телеведущая отметила, что джинсы можно сравнить с пластической операцией, которая или фантастически улучшает общую картинку, или совершенно её портит.

По мнению модного дизайнера, выбирать всегда следует джинсы гладкие, избегая дополнений в виде аппликаций и страз. Тогда джинсы точно не испортят образ. Эвелина добавила также, что лучший вариант – всегда классика, то есть синие джинсы, к которым можно подобрать стильные луки в большом разнообразии.

Каблуки

Самой Эвелине Хромченко каблуки носить очень нравится, и она с ними практически не расстаётся. Она сравнивает их с настоящим универсальным солдатом, но подчёркивает, что в данном случае очень важно подобрать удобный каблук – чтобы в такой обуви можно было бы проходить весь день и ноги не устали бы.

Если женщина невысокого роста, как и сама Эвелина, каблуки зрительно сделают её выше, создав при этом правильную линию силуэта. И ещё один секрет от Эвелины Хромченко: обувь должна быть того же цвета, что и брюки – тогда ноги будут казаться длиннее. И ещё – если каблуки будет носить полная женщина, они сделают её образ более стройным.

Правильное платье от Эвелины Хромченко и ещё пара полезных рекомендаций

Платье

Если уж покупать платье, считает телеведущая, то платье-футляр. Это, во-первых, всегда было, есть и будет модно, а во-вторых, оно украшает любую женщину. Ну и конечно – классическое чёрное платье. Эвелина уверена, что лучшим, более дешёвым и безопасным психотерапевтом для женщины и лучшим антидепрессантом является как раз оно – новое платье.

По мнению модного эксперта, такое платье украшает женщину в любом возрасте, однако дамам 50+ лучше добавить к образу плотные чёрные колготки.

Успех кроется в простоте

У Эвелины есть одно простое правило: прекрасный образ всегда можно создать, используя базовые и лаконичные вещи. Например, если на женщине чёрные брюки и классическая белая рубашка, то яркий платок и каблуки сделают её образ просто шикарным.

Красота всегда и везде

Эвелина уверена, что для ощущения того, что женщина красива, она и дома должна оставаться такой же, то есть, выглядеть соответственно – не в рваной и растянутой футболке. Семейное времяпрепровождение – не повод для «расслабления», считает модный дизайнер, домашняя одежда продаётся в огромном ассортименте, а можно надеть, например, шорты и майку или любимое платьице, которое уже перешло в разряд домашней одежды.

Модные советы от Эвелины Хромченко, что приобрести на 2021 год

Как утверждает Эвелина Хромченко, человек тогда одет правильно, когда на его одежду внимания не обращают. Классические базовые вещи – те, благодаря которым на первом плане оказывается сам человек, его образ и его лицо. Одежда призвана только лишь подчеркнуть все достоинства. В 2021 году модный дизайнер считает, что не обойтись без:

бежевого двубортного пальто;

тренча чёрного цвета;

белой рубашки;

тельняшки;

брючного костюма;

платья-футляра;

юбки-карандаша;

туфель-лодочек;



кед;клатча;широкого пояса;джинсов.

Эвелина Хромченко призывает женщин ни в коем случае не стесняться своих форм, потому что всё, данное Богом – это красиво. А раз так – красоту следует подчеркнуть, прислушавшись к советам модного эксперта.

Источник: rsute.ru