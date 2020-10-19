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Даты Полнолуния и Новолуния в ноябре 2020: что запрещено делать в эти дни и как уберечься

16:12 19.10.2020 Фото: flickr.com
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Новолуние в ноябре 2020 года - идеальный момент для создания далекоидущих планов. Не стоит подавлять свои амбиции, позвольте себе хотя бы поверить в осуществление самых безрассудных желаний.

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Полнолуние и Новолуние в ноябре 2020

Когда в ноябре 2020 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни.

Новолуние в ноябре 2020 года произойдет в воскресенье, 15 ноября в знаке Скорпиона.
Астрологи советуют в этот день провести своеобразный обряд духовного и физического очищения. Самое время простить старые обиды, уладить длительные конфликты, раздать долги и определиться с целями на будущее. Новолуние в ноябре 2020 года - идеальный момент для создания подробных далекоидущих планов. Не стоит подавлять свои амбиции, позвольте себе хотя бы поверить в осуществление самых безрассудных желаний. В эмоциональном плане вы, вероятно, почувствуете некую неудовлетворенность, если окружающие с пренебрежением отнесутся к вашим душевным порывам. В этом вопросе важно соблюдать баланс между сохранением внутреннего “я“ и адаптацией к реалиям, в которых вы живете. Помните: никто не обязан оправдывать ваши ожидания, поэтому обижаться на это не стоит. Впрочем, правило работает в обе стороны: вы не должны чувствовать дискомфорт, если не соответствуете чьим-то требованиям. Если вас не готовы ценить за вашу уникальность, не стоит тратить физические и эмоциональные силы, чтобы добиться всеобщего одобрения.

Полнолуние в ноябре 2020 года произойдет в понедельник, 30 ноября в знаке Близнецов.
В этот день вам непременно захочется чего-то нового. И не важно, в какой сфере жизни это новое будет происходить. Вы будете просто фонтанировать нестандартными идеями на работе, поход к парикмахеру может обернуться экстравагантным экспериментом с внешностью, прогулка с друзьями может затянуться до утра и будет полна приключений. И на первый взгляд кажется, что в такой эмоциональной встряске нет ничего дурного. Однако большинство ваших решений сегодня будут, вероятней всего, находиться на грани безрассудства, и их последствия крайне сложно предугадать. Поэтому астрологи советуют выбирать безопасные развлечения и общество для досуга, на которое вы можете положиться на все сто. В рабочих моментах не бойтесь проявлять инициативу, но лишь после того, как тщательно взвесите все “за“ и “против“: неуместный креатив может испортить вам репутацию. В общем, получайте удовольствие от всего, что делаете, но не забывайте про здравый смысл.

Источник: ivona.bigmir.net

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