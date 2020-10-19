Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 19 октября

Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся.

Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся

19 октября православные вспоминает апостола Фому. Как-то он услышал проповедь Иисуса и стал его учеником, а также одним из двенадцати апостолов.

Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся. Фома поощряет бережливость и запасливость, поэтому нельзя быть расточительным.

В этот день нельзя отказывать в хлебе, если вас просит об этом нуждающийся. Не поощряются безделье, пустая болтовня, посиделки. 19 октября лучше посвятить делам.

Источник: izvmor.ru