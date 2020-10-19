Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 19 октября

Сюжет: Православные обряды
19 октября православные вспоминает апостола Фому. Как-то он услышал проповедь Иисуса и стал его учеником, а также одним из двенадцати апостолов.
Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся. Фома поощряет бережливость и запасливость, поэтому нельзя быть расточительным.
В этот день нельзя отказывать в хлебе, если вас просит об этом нуждающийся. Не поощряются безделье, пустая болтовня, посиделки. 19 октября лучше посвятить делам.
Источник: izvmor.ru