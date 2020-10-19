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Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 19 октября

08:30 19.10.2020 Фото: pxhere.com
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Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся.

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Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся
Сюжет: Православные обряды
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Сильная молитва на 19 октября Святому Фоме из 12 апостолов Иисуса ХристаКакой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 19 октябряЕщё 340 новостей

19 октября православные вспоминает апостола Фому. Как-то он услышал проповедь Иисуса и стал его учеником, а также одним из двенадцати апостолов.

Существовала традиция на Фомин день кормить больных горбушкой хлеба, считалось, что они обязательно поправятся. Фома поощряет бережливость и запасливость, поэтому нельзя быть расточительным.

В этот день нельзя отказывать в хлебе, если вас просит об этом нуждающийся. Не поощряются безделье, пустая болтовня, посиделки. 19 октября лучше посвятить делам.

Источник: izvmor.ru

19 октября День апостола Фомы запреты дня праздник что нельзя делать
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