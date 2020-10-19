Гороскоп на понедельник 19 октября 2020 года: У Львов могут появиться проблемы с бумагами

Овны не бойтесь показаться меркантильными, берегите каждую копейку, деньги вам еще пригодятся. Если задумали покупку, подумайте, так ли уж необходима вам в данный момент эта вещь.
Сейчас самое подходящее время, чтобы заняться переездом. А вот с решением деловых вопросов вам лучше не торопиться, семейные проблемы не позволят сосредоточиться на делах. Конкуренты могут оказаться, куда находчивее.
Тельцов порадует общение с друзьями, провести день в хорошей компании – то, что вам сейчас нужно. В романтических отношениях день ничего интересного не предвещает, все, как обычно, возможно, даже прохладно со стороны вашей второй половины.
Хорошее время для осуществления новых задумок, главное не робеть и идти вперед.
Близнецы находятся в центре внимания, им удастся раскрыться для людей, которые их окружают. У женщин будет много поклонников, букетов и бурных оваций, мужчины смогут любую ситуацию повернуть в свою сторону и добиться цели, которую ставили себе когда-то.
Во второй половине дня не исключены интересные поездки.
Ракам придется поработать над исправлением допущенных ошибок. Будьте осторожны и очень внимательны, и тогда вы преодолеете все трудности.
Постарайтесь не засиживаться на работе допоздна, лучше прогуляйтесь перед сном, для вас сейчас это полезно.
У Львов могут появиться проблемы с бумагами, не исключено, что придется переоформлять какие-то документы. Это доставит вам немало хлопот, не исключены даже судебные тяжбы.
А вот партнеры по бизнесу или коллеги могут втянуть вас в авантюру. Она будет довольно рискованной.
Дев ждут приятные сюрпризы и отличное настроение. Возможно, в этот день вы встретите человека, по которому так скучали.
Можно отправиться за покупками, они будут вполне удачными. Вам может показаться, что сегодня вы медлительны в работе, ничего страшного – вы все успеете.
У Весов вероятны недомогания, поэтому лучше поберечь себя и не напрягаться. Утро будет позитивным и вам даже удастся решить проблему, которая давно не давала покоя. Не исключено, что вас ждет интересное предложение, ну, а у вас много креативных идей.
Скорпионам звезды сегодня обещают день скучноватый. Обыденность, рутина, но не стоит разочаровываться, ведь не исключено, что именно это вам сейчас и нужно. Никаких выдающихся шагов предпринимать не нужно, ничего хорошего из этого не выйдет.
И еще. Будьте внимательны при планировании бюджета.
Любой пустяк способен вывести Стрельцов из себя. Хорошо бы, если в нужный момент рядом окажется человек, который сможет остудить вас и поможет сохранить равновесие.
Не стоит доверяться новым знакомым, они могут использовать вас в своих интересах. И не верьте чьим-то сказочным обещаниям, никто выполнять их не поторопится.
Козерогам сегодня лучше, чем обычно удается вести диалог с людьми. Так что самое время для деловых переговоров или откровенной беседы с родственниками.
Астрологи обещают представителям этого знака зодиака легкое романтическое увлечение.
Водолеями в этот день руководит интуиция, которая позволяет без проблем справиться с самыми серьезными задачами и принимать самые нестандартные решения. Окружающие вас люди будут удивлены.
После плодотворной работы захочется восстановиться, но не факт, что сделать это получится, ведь у вас так много забот сейчас.
Для Рыб время не самое продуктивное. Представителям этого знака захочется провести день в кровати наедине с собой, ну или посмотреть интересный фильм, почитать занимательную книгу.
Источник: izvmor.ru