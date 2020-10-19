Красивые поздравления в День лицеиста 19 октября 2020 года

Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея. А случилось это более 200 лет назад, в 1811 году. Но и сегодня все знают, что основанное Александром I учебное заведение стало кладезем знаний.
Самые известные и так и не прославившиеся воспитанники лицея изучали математические, исторические, нравственные дисциплины. И при этом не забывали каждый год 19 октября отмечать день рождения своего учебного заведения. По этому поводу собирался «лицейский обед», и воспитанники веселились на славу. А ныне в этот день чествуют всех лицеистов мира, вспоминая и знаменитейших Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, Дельвига, Горчакова, Корфа и других.
Лицеист — народ серьезный,
Много испытаний сложных
Довелось нам всем пройти.
На занятиях контроль —
Нам все это не впервой.
Обученье с года в год
Без курьезов не пройдет.
Пусть и дальше, как сейчас,
Лицеист — ты носишь звание,
В нем особый скрытый шарм.
Ведь ты лучший, умный, смелый,
Достигаешь всего сам.
В день прекрасный лицеиста
Новых значимых побед.
И в истории лицейской
Поздравляю со Всемирным днём лицеиста. С Царской России и до нынешних лет лицеистом считался смелый, целеустремлённый, гордый, но добрый, амбициозный, образованный, интеллектуально и духовно развитый человек. Именно таким человеком будь и ты! Всегда стремись к успеху, к собственному идеалу. Развивайся, мечтай, находи ответы на все вопросы и достойными победами знаменуй свой каждый день!
Сегодня праздник лицеиста!
Учись примерно, не ленись.
Пускай сияет солнце чисто,
И самой яркой будет жизнь!
И пусть друзья с тобою вместе
Высот в учебе достигать
Чтоб вам в дальнейшем процветать!
Быть лицеистом — гордое звание,
Ты получаешь отличные знания,
Многое сможешь потом совершать,
На практике свой интеллект применять.
Ну а сейчас ты учись на отлично,
Новых познаний запомни прилично,
И никогда не теряй настроения!
С Днем лицеиста поздравляю,
Быть лицеистом слава и почет,
Тебе успеха и добра желаю,
Пускай во всем тебе везет.
Ты лицеист, семьи ты гордость,
Смотри, ты их не подведи,
И воплоти свои мечты!
Быть лицеистом — большая награда,
Поздравить тебя сегодня мы рады!
Тебе пожелаем отличных отметок,
Чтоб на вопросы ты все знал ответы,
Учителей, чтоб умом поражал,
И в олимпиадах всегда побеждал!
Для всех и во всем будь лучшим примером!
Не гимназия, не школа,
Попрестижней заведенье,
Некогда, царёвой волей,
Был открыт, и стал лицеем.
Хотя учеба и сложней,
Предметов больше, день длинней,
Во дни учебы и труда.
Вы лицеисты — высший класс!
Сам Пушкин был одним из вас.
Быть лицеистом очень важно,
Престиж и статус есть во всем,
В лицее ведь учился Пушкин,
Не забываем мы о нем,
С их днем всемирным мы сейчас,
Пусть каждый будет только счастлив,
Желаем радости запас!
В России Царской знания ценили,
И Царскосельский был открыт лицей,
Но лишь дворян там разуму учили,
Богатых, знатных, грамотных детей.
Готовили чиновников высоких,
Чтоб службу государеву несли,
И образованность была высокой,
Достойной сменой мальчики росли.
Сегодняшним прекрасным лицеистам,
Желаю знаний, доброты души,
Отчаянным и мудрым оптимистам,
Пусть покорятся диво-рубежи!
Ты лицеист, и это круто,
Учись отлично, лишь на «пять»!
Пусть дарит каждая минута
Возможность что-то узнавать!
Пускай все цели и задачи
Тебе удастся воплотить!
Желаю всяческой удачи
И сил, чтоб все легко учить!
Источник: pozdravok.ru