Красивые поздравления в День лицеиста 19 октября 2020 года

Ныне в этот день чествуют всех лицеистов мира, вспоминая и знаменитейших Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, Дельвига, Горчакова, Корфа и других.

Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея

Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея. А случилось это более 200 лет назад, в 1811 году. Но и сегодня все знают, что основанное Александром I учебное заведение стало кладезем знаний.

Самые известные и так и не прославившиеся воспитанники лицея изучали математические, исторические, нравственные дисциплины. И при этом не забывали каждый год 19 октября отмечать день рождения своего учебного заведения. По этому поводу собирался «лицейский обед», и воспитанники веселились на славу. А ныне в этот день чествуют всех лицеистов мира, вспоминая и знаменитейших Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, Дельвига, Горчакова, Корфа и других.

Лицеист — народ серьезный,



С нами шуток не шути.Много испытаний сложныхДовелось нам всем пройти.На занятиях контроль —Нам все это не впервой.Обученье с года в годБез курьезов не пройдет.Пусть и дальше, как сейчас,Будет дружным весь наш класс.

Лицеист — ты носишь звание,

В нем особый скрытый шарм.

Ведь ты лучший, умный, смелый,

Достигаешь всего сам.

В день прекрасный лицеиста

Новых значимых побед.

И в истории лицейской



Свой оставь красивый след.

Поздравляю со Всемирным днём лицеиста. С Царской России и до нынешних лет лицеистом считался смелый, целеустремлённый, гордый, но добрый, амбициозный, образованный, интеллектуально и духовно развитый человек. Именно таким человеком будь и ты! Всегда стремись к успеху, к собственному идеалу. Развивайся, мечтай, находи ответы на все вопросы и достойными победами знаменуй свой каждый день!

Сегодня праздник лицеиста!

Учись примерно, не ленись.

Пускай сияет солнце чисто,

И самой яркой будет жизнь!

И пусть друзья с тобою вместе

Высот в учебе достигать



Сумеют, будто в доброй песне,Чтоб вам в дальнейшем процветать!

Быть лицеистом — гордое звание,

Ты получаешь отличные знания,

Многое сможешь потом совершать,

На практике свой интеллект применять.

Ну а сейчас ты учись на отлично,

Новых познаний запомни прилично,



Гордостью будь своего заведения,И никогда не теряй настроения!

С Днем лицеиста поздравляю,

Быть лицеистом слава и почет,

Тебе успеха и добра желаю,

Пускай во всем тебе везет.

Ты лицеист, семьи ты гордость,

Смотри, ты их не подведи,



Старайся, лучше всех учись,И воплоти свои мечты!

Быть лицеистом — большая награда,

Поздравить тебя сегодня мы рады!

Тебе пожелаем отличных отметок,

Чтоб на вопросы ты все знал ответы,

Учителей, чтоб умом поражал,

И в олимпиадах всегда побеждал!



Шагай лишь вперед и в свои силы веруй,Для всех и во всем будь лучшим примером!

Не гимназия, не школа,

Попрестижней заведенье,

Некогда, царёвой волей,

Был открыт, и стал лицеем.

Хотя учеба и сложней,

Предметов больше, день длинней,



Не ноете вы никогда,Во дни учебы и труда.Вы лицеисты — высший класс!Сам Пушкин был одним из вас.

Быть лицеистом очень важно,

Престиж и статус есть во всем,

В лицее ведь учился Пушкин,

Не забываем мы о нем,



Всем лицеистов поздравляемС их днем всемирным мы сейчас,Пусть каждый будет только счастлив,Желаем радости запас!

В России Царской знания ценили,

И Царскосельский был открыт лицей,

Но лишь дворян там разуму учили,

Богатых, знатных, грамотных детей.

Готовили чиновников высоких,

Чтоб службу государеву несли,

И образованность была высокой,

Достойной сменой мальчики росли.

Сегодняшним прекрасным лицеистам,

Желаю знаний, доброты души,

Отчаянным и мудрым оптимистам,

Пусть покорятся диво-рубежи!

Ты лицеист, и это круто,

Учись отлично, лишь на «пять»!

Пусть дарит каждая минута

Возможность что-то узнавать!

Пускай все цели и задачи

Тебе удастся воплотить!

Желаю всяческой удачи

И сил, чтоб все легко учить!

Источник: pozdravok.ru