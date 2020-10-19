19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Красивые поздравления в День лицеиста 19 октября 2020 года

09:00 19.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Ныне в этот день чествуют всех лицеистов мира, вспоминая и знаменитейших Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, Дельвига, Горчакова, Корфа и других.

% name% title
Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея

Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Императорского Царскосельского лицея. А случилось это более 200 лет назад, в 1811 году. Но и сегодня все знают, что основанное Александром I учебное заведение стало кладезем знаний.

Самые известные и так и не прославившиеся воспитанники лицея изучали математические, исторические, нравственные дисциплины. И при этом не забывали каждый год 19 октября отмечать день рождения своего учебного заведения. По этому поводу собирался «лицейский обед», и воспитанники веселились на славу. А ныне в этот день чествуют всех лицеистов мира, вспоминая и знаменитейших Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, Дельвига, Горчакова, Корфа и других.

Лицеист — народ серьезный,

С нами шуток не шути.
Много испытаний сложных
Довелось нам всем пройти.
На занятиях контроль —
Нам все это не впервой.
Обученье с года в год
Без курьезов не пройдет.
Пусть и дальше, как сейчас,
Будет дружным весь наш класс.

Лицеист — ты носишь звание,
В нем особый скрытый шарм.
Ведь ты лучший, умный, смелый,
Достигаешь всего сам.

В день прекрасный лицеиста
Новых значимых побед.
И в истории лицейской

Свой оставь красивый след.

Поздравляю со Всемирным днём лицеиста. С Царской России и до нынешних лет лицеистом считался смелый, целеустремлённый, гордый, но добрый, амбициозный, образованный, интеллектуально и духовно развитый человек. Именно таким человеком будь и ты! Всегда стремись к успеху, к собственному идеалу. Развивайся, мечтай, находи ответы на все вопросы и достойными победами знаменуй свой каждый день!

Сегодня праздник лицеиста!
Учись примерно, не ленись.
Пускай сияет солнце чисто,
И самой яркой будет жизнь!

И пусть друзья с тобою вместе
Высот в учебе достигать

Сумеют, будто в доброй песне,
Чтоб вам в дальнейшем процветать!

Быть лицеистом — гордое звание,
Ты получаешь отличные знания,
Многое сможешь потом совершать,
На практике свой интеллект применять.

Ну а сейчас ты учись на отлично,
Новых познаний запомни прилично,

Гордостью будь своего заведения,
И никогда не теряй настроения!

С Днем лицеиста поздравляю,
Быть лицеистом слава и почет,
Тебе успеха и добра желаю,
Пускай во всем тебе везет.

Ты лицеист, семьи ты гордость,
Смотри, ты их не подведи,

Старайся, лучше всех учись,
И воплоти свои мечты!

Быть лицеистом — большая награда,
Поздравить тебя сегодня мы рады!
Тебе пожелаем отличных отметок,
Чтоб на вопросы ты все знал ответы,
Учителей, чтоб умом поражал,
И в олимпиадах всегда побеждал!

Шагай лишь вперед и в свои силы веруй,
Для всех и во всем будь лучшим примером!

Не гимназия, не школа,
Попрестижней заведенье,
Некогда, царёвой волей,
Был открыт, и стал лицеем.

Хотя учеба и сложней,
Предметов больше, день длинней,

Не ноете вы никогда,
Во дни учебы и труда.
Вы лицеисты — высший класс!
Сам Пушкин был одним из вас.

Быть лицеистом очень важно,
Престиж и статус есть во всем,
В лицее ведь учился Пушкин,
Не забываем мы о нем,

Всем лицеистов поздравляем
С их днем всемирным мы сейчас,
Пусть каждый будет только счастлив,
Желаем радости запас!

В России Царской знания ценили,
И Царскосельский был открыт лицей,
Но лишь дворян там разуму учили,
Богатых, знатных, грамотных детей.

Готовили чиновников высоких,
Чтоб службу государеву несли,
И образованность была высокой,
Достойной сменой мальчики росли.

Сегодняшним прекрасным лицеистам,
Желаю знаний, доброты души,
Отчаянным и мудрым оптимистам,
Пусть покорятся диво-рубежи!

Ты лицеист, и это круто,
Учись отлично, лишь на «пять»!
Пусть дарит каждая минута
Возможность что-то узнавать!

Пускай все цели и задачи
Тебе удастся воплотить!
Желаю всяческой удачи
И сил, чтоб все легко учить!

Источник: pozdravok.ru

День лицеиста 2020 лицеисты поздравления праздник стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого из известных лицеистов любите больше всего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому за продажу оружия в Иран санкциями пригрозили США?
10:00 19-10-2020
Кому за продажу оружия в Иран санкциями пригрозили США?
Большой ассортимент холодных закусок в магазине "Хороший"
09:50 19-10-2020
Большой ассортимент холодных закусок в магазине
Прогноз по курсу рубля на конец октября 2020: вы будете в шоке!
09:45 19-10-2020
Прогноз по курсу рубля на конец октября 2020: вы будете в шоке!
БердскЗаболели коронавирусом 17 учеников и 18 педагогов в школах Бердска. 28 классов в 9 школах на карантине
09:34 19-10-2020
Заболели коронавирусом 17 учеников и 18 педагогов в школах Бердска. 28 классов в 9 школах на карантине
Впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке еды. Что не покупать?
09:30 19-10-2020
Впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке еды. Что не покупать?
БердскНовых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 19 октября в Бердске. Это ужас!
09:27 19-10-2020
Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 19 октября в Бердске. Это ужас!
Агата Муцениеце поблагодарила Павла Прилучного за причиненные страдания
09:26 19-10-2020
Агата Муцениеце поблагодарила Павла Прилучного за причиненные страдания
Сильная молитва на 19 октября Святому Фоме из 12 апостолов Иисуса Христа
09:25 19-10-2020
Сильная молитва на 19 октября Святому Фоме из 12 апостолов Иисуса Христа
Занятия для дошкольников в «Аристократе»
09:20 19-10-2020
Занятия для дошкольников в «Аристократе»
Бесконтактно считать эмоции человека смогут следователи в России
09:15 19-10-2020
Бесконтактно считать эмоции человека смогут следователи в России