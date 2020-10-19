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"Он открывает… в халате, а халат — так, он — голый": Лидер "Руки вверх!" рассказал о домогательствах продюсера

16:48 19.10.2020 Фото: instagram.com
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Жуков и другой участник группы Алексей Потехин только переехали в столицу и искали способ раскрутиться. Тогда-то один знакомый и посоветовал им обратиться к продюсеру.

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По словам певца, тогда они с коллегой поняли, что в мире шоу-бизнеса не всё так просто
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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"Он открывает… в халате, а халат — так, он — голый": Лидер "Руки вверх!" рассказал о домогательствах продюсераАгата Муцениеце поблагодарила Павла Прилучного за причиненные страданияЕщё 246 новостей

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что в начале музыкальной карьеры его домогался некий продюсер. Об этом артист рассказал в эфире шоу Константина Ивлева "Ночной дожор", выходящего на онлайн-платформе Premier.

Жуков и другой участник группы Алексей Потехин только переехали в столицу и искали способ раскрутиться. Тогда-то один знакомый и посоветовал им обратиться к продюсеру (его имени певец не назвал). Ребята договорились встретиться с мужчиной, чтобы передать ему кассету. Ничего плохого в тот момент они не подозревали.

Встреча была назначена в полпервого ночи на окраине столицы. В другое время продюсер якобы был занят.

— Звоним в дверь, и он открывает… в халате, а халат — так, он — голый. Говорит: "Ну что, сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" — вспоминает артист.

После этого начинающие музыканты поспешили ретироваться, но продюсер всё же убедил их ненадолго зайти. Жуков признался, что тогда они впервые столкнулись с подобным и обалдели.

— Ну, мы зашли, потоптались. Он: "Да ладно, ребят. Я на самом деле… Но вы просто так не пройдёте. Надо найти какую-нибудь старушку богатую, я вам помогу" <...> И тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не всё так просто, — рассказал певец.

Источник: life.ru

домогательства продюсер Руки вверх солист шоу-бизнес Сергей Жуков Алексей Потехин
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