"Он открывает… в халате, а халат — так, он — голый": Лидер "Руки вверх!" рассказал о домогательствах продюсера

Жуков и другой участник группы Алексей Потехин только переехали в столицу и искали способ раскрутиться. Тогда-то один знакомый и посоветовал им обратиться к продюсеру.

По словам певца, тогда они с коллегой поняли, что в мире шоу-бизнеса не всё так просто

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что в начале музыкальной карьеры его домогался некий продюсер. Об этом артист рассказал в эфире шоу Константина Ивлева "Ночной дожор", выходящего на онлайн-платформе Premier.

Жуков и другой участник группы Алексей Потехин только переехали в столицу и искали способ раскрутиться. Тогда-то один знакомый и посоветовал им обратиться к продюсеру (его имени певец не назвал). Ребята договорились встретиться с мужчиной, чтобы передать ему кассету. Ничего плохого в тот момент они не подозревали.

Встреча была назначена в полпервого ночи на окраине столицы. В другое время продюсер якобы был занят.

— Звоним в дверь, и он открывает… в халате, а халат — так, он — голый. Говорит: "Ну что, сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" — вспоминает артист.

После этого начинающие музыканты поспешили ретироваться, но продюсер всё же убедил их ненадолго зайти. Жуков признался, что тогда они впервые столкнулись с подобным и обалдели.

— Ну, мы зашли, потоптались. Он: "Да ладно, ребят. Я на самом деле… Но вы просто так не пройдёте. Надо найти какую-нибудь старушку богатую, я вам помогу" <...> И тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не всё так просто, — рассказал певец.

Источник: life.ru