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Общество / Стиль жизни

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России с 2 победными номинациями

01:26 19.10.2020 Фото: instagram.com
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У Ольги Бузовой 22 миллиона фолловеров. Она поблагодарила всех за интерес и поддержку и назвала фанатов своей большой семьёй.

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Артистка поблагодарила подписчиков за поддержку и назвала их своей большой семьёй

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России, фотографией с сертификатами она похвасталась в "Инстаграме".

— Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в "Инстаграме", — объяснила поклонникам певица.

Всего у Ольги Бузовой 22 миллиона фолловеров. Она поблагодарила всех за интерес и поддержку и назвала фанатов своей большой семьёй.

Певица добавила, что сертификаты ей вручили создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.

Источник: life.ru

Книга рекордов России певица подписчики сертификаты фото Ольга Бузова Андрей Лобков Станислав Коненко
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