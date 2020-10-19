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Общество / Стиль жизни

За что обожает постельные сцены, рассказала актриса Светлана Ходченкова

17:03 19.10.2020 Фото: instagram.com
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"Иногда прибегаю к помощи дублёров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", — говорит актриса.

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На такие ситуации она смотрит с профессиональной точки зрения

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова нормально относится к постельным сценам, если они оправданы сценарно. Актриса давно не стесняется появляться обнажённой в кадре и ей это очень нравится.

— Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублёров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится, — приводит слова актрисы StarHit.

Правда она оговорилась, что удовольствие от пикантных эпизодов в кино и клипах получает только с профессиональной точки зрения. Ходченкова уточнила, что для актёров это просто возможность весело провести время.

— Мне везёт на партнёров с хорошим чувством юмора <...> Поэтому, если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съёмок этих сцен тупо ржём, — сказала Ходченкова. На претензии со стороны близких людей, что она с кем-то там целовалась в кадре, отвечает, что это лишь признак того, что она хорошая актриса.

Источник: life.ru

актриса кинематограф кино постельные сцены фото Светлана Ходченкова StarHit
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