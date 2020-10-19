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Здоровье / Общество

Геморрой: Классификация, симптомы и лечение

12:12 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Геморрой не является опасным для жизни заболеванием, поэтому абсолютными показаниями к хирургическим методам лечения геморроя являются только регулярные кровотечения, приводящие к анемии.

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Геморрой не является опасным для жизни заболеванием

Геморрой - одно из самых распространенных заболеваний человека и в переводе с греческого означает кровотечение, что отражает лишь наиболее яркий признак болезни. В норме у всех людей под слизистой оболочкой анального канала имеются геморроидальные венозные сплетения, по своей структуре сходные с кавернозной тканью половых органов.
Считается, что они играют значительную роль в удержании кишечного содержимого, обеспечивая полное смыкание анального канала при заполнении их кровью.

Раньше или позже, увеличение геморроидальных узлов появляется у большинства людей. Среди основных механизмов образования геморроя выделяют: варикозное расширение вен прямой кишки, сосудистая гиперплазия и "сдвигание" слизистой оболочки прямой кишки со своего основания.

К группам людей, имеющих повышенный риск развития этой болезни, относятся лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом, страдающие хроническими запорами, беременные женщины, люди сидячих профессий и др. К геморрою относят все клинические проявления патологических изменений геморроидальных узлов (кровотечение, выпадение внутренних, тромбоз наружных узлов и т. д.), выявление увеличенных геморроидальных узлов при осмотре и отсутствии жалоб заболеванием не считается.
Распространенность заболевания составляет 118-120 на 1000 человек взрослого населения. Удельный вес в структуре колопроктологических заболеваний колеблется от 34 до 41%. Хирургический способ лечения - геморроидэктомия - выполняется у 20% больных Америки и Европы, 75% больных в России (Г.И. Воробьев с соавт., 1999 г.).

Классификация и симптомы

Геморрой проявляется кровотечениями при дефекации различной интенсивности и выпадением внутренних геморроидальных узлов. Выделяют остый и хронический геморрой, которые по сути являются стадиями одного заболевания. Также выделяют внутренний, наружный и комбинированный геморрой.

Острый геморрой.

Острый геморрой или тромбоз геморроидальных узлов проявляется увеличением и уплотнением геморроидальных узлов и болями в области заднего прохода, часто очень интенсивными. Именно в этой стадии заболевания больные обычно обращаются к проктологу.
Выделяют три степени тяжести острого геморроя.
I степень характеризуется тромбозом геморроидальных узлов без воспаления слизистой и перианальной кожи

II степень характеризуется тромбозом геморроидальных узлов с воспалением слизистой оболочки
III степень тромбоз геморроидальных узлов с воспалением слизистой оболочки и перианальной кожи
При своевременном обращении к специалисту и адекватном лечении остый период длится 4-6 дней. В запущенных случаях может развиться парапроктит (тяжелое гнойное осложнение).

Хронический геморрой.

Основными проявлениями являются эпизодические кровотечения, чаще при опорожнении кишечника. Цвет крови как правило алый, в виде "брызг" при натуживании или нескольких капель, в конце дефекации. Возможно выделение темной крови и сгустков, если кровь осталась в прямой кишке после предыдущей дефекации.
Кровотечения являются обычно первыми признаками этого заболевания, через 5-8 лет появляется выпадение геморроидальных узлов. Сначала при дефекации, затем при кашле и чихании, натуживании, без всякого напряжения. В первое время больному удается легко их вправлять, только волевым сокращением. Со временем тонус мышц снижается и узлы приходится вправлять рукой.
1 стадия Выделение алой крови из заднего прохода без выпадения геморроидальных узлов
2 стадия Выпадение геморроидальных узлов с самостоятельным вправлением их в анальный канал (с кровотечением или без кровотечения)

3 стадия Периодическое выпадение геморроидальных узлов и необходимость их ручного вправления в анальный канал (с кровотечением или без кровотечения).
4 стадия Постоянное выпадение геморроидальных узлов вместе со слизистой оболочкой прямой кишки, невозможность их вправления в анальный канал при помощи ручного пособия (с кровотечением или без кровотечения)

Методы лечения геморроя

1. Консервативное лечение Применяется в остром периоде геморроя, когда другие виды лечения противопоказаны.

2. Малоинвазивные методы лечения
- электрокоагуляция В нашей клинике не применяется в связи с наличием более современных и менее травматичных методик. - инфракрасная коагуляция
Инфракрасное излучение вызывает некроз геморроидальной ткани с последующим ее склерозом. Процедура проводится амбулаторно и абсолютно безболезненна. Применяется при внутреннем геморрое I-II стадии.
Лигирование латексными кольцами Процедура заключается в наложении на ножку геморроидального узла латексного кольца с помощью аппарата-лигатора. За счет сдавления лигатурой питающего сосуда, происходит некроз геморроидального узла. Процедура занимает 5-10 минут, проводится в амбулаторных условиях и абсолютно безболезненна. Применяется при внутреннем геморрое I-III стадии.

3. Оперативное лечение Операция проводится под общим обезболиванием. Производится иссечение геморроидальных узлов с перевязкой их сосудистых ножек. Пациент проводит в стационаре 5-6 дней. Применяется при наружном и комбинированном геморрое всех стадий.

4. Операция по методу профессора Лонго Эта новая, многообещающая операция направлена на устранение причин возникновения заболевания. С помощью сшивающего аппарата (степлера) производится циркулярная резекция слизистой оболочки прямой кишки. При этом ликвидируется выпячивание геморроидальных узлов и уменьшается приток крови в направлении венозного сплетения. Операция занимает 10-15 минут. Пациенты проводят в стационаре 2-3 дня с полным восстановлением трудоспособности через 3-5 дней.

В заключение хотелось бы отметить, что геморрой не является опасным для жизни заболеванием, поэтому абсолютными показаниями к хирургическим методам лечения геморроя являются только регулярные кровотечения, приводящие к анемии. Во всех остальных случаях пациент сам решает, необходимо ли ему хирургическое вмешательство, в зависимости от частоты и степени обострений заболевания. Как правило, к проктологу обращаются пациенты с регулярными обострениями геморроя, которым этот недуг приносит массу неудобств.
Задачей проктолога является исключение у больного ряда заболеваний со сходной клинической картиной, уточнение стадии геморроя и рекомендация адекватного метода малоинвазивного либо хирургического лечения.

Источник: medicinform.net

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