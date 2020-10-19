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Здоровье / Общество

Болит поясница по утрам: Возможные причины

11:11 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Если утром вам тяжело передвигаться и боли в пояснице доставляют дискомфорт, это может быть серьезным сигналом развивающегося генетического заболевания.

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Недуг крайне важно диагностировать на ранних стадиях и начать своевременное лечение

Утром вам тяжело передвигаться из-за боли в пояснице? Неприятные ощущения в спине возникают, еще и когда вы долго посидите в одном положении? С большой вероятностью это признаки болезни Бехтерева. Что представляет собой этот недуг, почему важно своевременно диагностировать и начать лечение заболевания?

Анкилозирующий спондилоартрит – это международное название болезни. В первую очередь ее можно отличить от болей в спине, которые периодически могут возникнуть у каждого из нас, по тому, что болезненные ощущения возникают утром, после того, как человек встал с кровати. Помимо этого симптомы спондилоартрита проявляются после долгой езды, сидения в одном положении, подъема тяжелых предметов или наклонов.

Болезнь Бехтерева представляет собой одну из разновидностей артрита, при которой происходит воспаление суставов позвоночника, что и становится причиной чувства скованности и боли. Проблема может проявиться еще в подростковом возрасте. Но обычно недуг дает о себе знать в возрасте от 20 до 40 лет. При этом такая разновидность артрита чаще затрагивает мужчин, нежели женщин.

Признаки анкилозирующего спондилоартрита:

- боль в пояснице и шее по утрам;
- боль в тазе, ягодицах, задней поверхности бедер;
- чувство скованности в теле;
- болезненные ощущения проходят через некоторое время после того, как человек начинает двигаться;
- боль возникает, если встать ночью;
- боль и припухлость пяток, пальцев ног и рук;
- воспаление глаза.

Ученые пока не нашли причины, которая провоцирует возникновение заболевания. Предполагается, что анкилозирующий спондилоартрит относится к генетическим нарушениям. Чтобы поставить диагноз, врач назначает анализ крови. В некоторых случаях может потребоваться МРТ.

Недуг крайне важно диагностировать на ранних стадиях и начать своевременное лечение, что позволит снизить скорость развития болезни и ускорить процесс выздоровления. Терапия подобной разновидности артрита направлена на облегчение болевых ощущений, устранение жесткости и сохранение подвижности и гибкости позвоночника. В ходе лечения применяются противовоспалительные и нестероидные препараты. Принимать эти лекарства можно исключительно по назначению лечащего врача. Кроме того для улучшения состояния больного специалисты обычно назначают регулярные физические упражнения.
Источник: medicinform.net

Анкилозирующий спондилоартрит артрит болезнь боль в пояснице спина утро
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