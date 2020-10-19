Сильная молитва на 19 октября Святому Фоме из 12 апостолов Иисуса Христа

По преданию, Фому прозвали «близнецом», поскольку внешне он был очень похож на Христа.

Фома был одним из 12 апостолов

Молитва Апостолу Фоме 19 октября 2020 года

О, святый апостоле Христов Фомо!

Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских.

Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем суде Христове; да прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov