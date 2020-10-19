Сильная молитва на 19 октября Святому Фоме из 12 апостолов Иисуса Христа

Молитва Апостолу Фоме 19 октября 2020 года
О, святый апостоле Христов Фомо!
Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских.
Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем суде Христове; да прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Источник: molitvoslov