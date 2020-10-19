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Робота для сортировки мусора создали ученые в Новосибирске

09:00 19.10.2020 Фото: pixabay
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Проблему нехватки рабочих рук перерабатывающие компании ощутили во время пандемии коронавируса.

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Это первый робот в России, который может отличить пластиковую бутылку от алюминиевой банки.
Сюжет: Мусорная реформа
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Робота для сортировки мусора создали ученые в НовосибирскеОштрафовала на 300 тыс. руб. за нарушение антимонопольного закона «Экологию-Новосибирск» ФАСЕщё 175 новостей

Робота, способного сортировать мусорные отходы, создали специалисты института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщает «Вести-Новосибирск».

Это первый робот в России, который может отличить пластиковую бутылку от алюминиевой банки и отправить мусор в соответствующий бак, говорится в сообщении.

«Нейронная сеть имитирует работу человека, как при ручной сортировке: человек берёт предмет, смотрит на нем маркировку, либо по своему опыту понимает, что предмет относится к определенному типу, и сортирует его. Фактически, наша система делает то же самое», — рассказал заместитель заведующего лабораторией физических основ энергетических технологий института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Леонид Чикишев.

Для обучения робота специалистам пришлось создать целую библиотеку мусора: 60 тысяч фотографий бутылок, банок и пакетиков в разных ракурсах. Вероятность ошибки в работе робота, уверяют ученые, ниже, чем при ручной сортировке мусора.

На создание такой нейросети сибирские ученые получили федеральный грант, а часть расходов взял на себя промышленный инвестор — компания, занимающаяся раздельным сбором мусора и его переработкой. Сейчас, сортировку отходов приходится осуществлять вручную, при этом людей не хватает. Особенно остро проблему нехватки рабочих рук компания ощутила во время пандемии коронавируса. Но, как говорится в сообщении, уже скоро работу по сортировке мусорных отходов возьмет на себя умный робот.

мусор нейросеть робот
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