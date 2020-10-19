Робота для сортировки мусора создали ученые в Новосибирске

Это первый робот в России, который может отличить пластиковую бутылку от алюминиевой банки.

Робота, способного сортировать мусорные отходы, создали специалисты института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщает «Вести-Новосибирск».

Это первый робот в России, который может отличить пластиковую бутылку от алюминиевой банки и отправить мусор в соответствующий бак, говорится в сообщении.

«Нейронная сеть имитирует работу человека, как при ручной сортировке: человек берёт предмет, смотрит на нем маркировку, либо по своему опыту понимает, что предмет относится к определенному типу, и сортирует его. Фактически, наша система делает то же самое», — рассказал заместитель заведующего лабораторией физических основ энергетических технологий института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Леонид Чикишев.

Для обучения робота специалистам пришлось создать целую библиотеку мусора: 60 тысяч фотографий бутылок, банок и пакетиков в разных ракурсах. Вероятность ошибки в работе робота, уверяют ученые, ниже, чем при ручной сортировке мусора.

На создание такой нейросети сибирские ученые получили федеральный грант, а часть расходов взял на себя промышленный инвестор — компания, занимающаяся раздельным сбором мусора и его переработкой. Сейчас, сортировку отходов приходится осуществлять вручную, при этом людей не хватает. Особенно остро проблему нехватки рабочих рук компания ощутила во время пандемии коронавируса. Но, как говорится в сообщении, уже скоро работу по сортировке мусорных отходов возьмет на себя умный робот.