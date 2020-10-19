Робота для сортировки мусора создали ученые в Новосибирске

Робота, способного сортировать мусорные отходы, создали специалисты института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщает «Вести-Новосибирск».
Это первый робот в России, который может отличить пластиковую бутылку от алюминиевой банки и отправить мусор в соответствующий бак, говорится в сообщении.
«Нейронная сеть имитирует работу человека, как при ручной сортировке: человек берёт предмет, смотрит на нем маркировку, либо по своему опыту понимает, что предмет относится к определенному типу, и сортирует его. Фактически, наша система делает то же самое», — рассказал заместитель заведующего лабораторией физических основ энергетических технологий института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Леонид Чикишев.
Для обучения робота специалистам пришлось создать целую библиотеку мусора: 60 тысяч фотографий бутылок, банок и пакетиков в разных ракурсах. Вероятность ошибки в работе робота, уверяют ученые, ниже, чем при ручной сортировке мусора.
На создание такой нейросети сибирские ученые получили федеральный грант, а часть расходов взял на себя промышленный инвестор — компания, занимающаяся раздельным сбором мусора и его переработкой. Сейчас, сортировку отходов приходится осуществлять вручную, при этом людей не хватает. Особенно остро проблему нехватки рабочих рук компания ощутила во время пандемии коронавируса. Но, как говорится в сообщении, уже скоро работу по сортировке мусорных отходов возьмет на себя умный робот.