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Образование

Занятия для дошкольников в «Аристократе»

09:20 19.10.2020 Фото: Центр речи Аристократ
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Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

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Не скучайте дома, займитесь своим образованием

Центр речи «Аристократ» обучает не только школьников, но и малышей. В нашем арсенале лучшие педагоги и разнообразные дисциплины на развитие логического мышления, самообслуживания, самостоятельности при выполнении домашнего задания. Так же мы подготавливаем деток к школе, помогая легче адаптироваться при поступлении в 1 класс.

А иностранные языки у нас изучают детки уже с 4 лет. Это взрослому человеку сложно познавать все новое, тогда, как ребенку, детскому формирующемуся мозгу просто необходимы новые знания, которые будут формировать его как личность, влиять на его восприятие и любознательность. К школе наши малыши уже знают все азы иностранного языка.

Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10.

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск

английский с нуля дополнительное образование в Бердске Центр речи Аристократ
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