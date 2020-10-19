Почему многие сейчас выбирают именно пластиковые окна?

Никаких токсинов и вредных веществ, вопреки заблуждениям многих такие окна не вызывают.

Официальный представитель завода «Новолит» в Бердске ИП Судобина Н.В

Действительно ли пластиковые окна, так хороши? Почему стоит отдать свое предпочтение пластиковым окнам ИП Судобиной?

Во-первых, такие окна долговечны.

Во-вторых – безопасны. Никаких токсинов и вредных веществ, вопреки заблуждениям многих такие окна не вызывают.

В-третьих, пластиковые окна просты в эксплуатации. С ними справится как подросток, так и пенсионер.

В-четвертых, пластиковые окна ИП Судобиной не требуют никакого специального ухода. Их просто и легко мыть, достаточно протереть мягкой влажной тряпкой. Не нужно красить, конопатить, как старые деревянные окна.

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Источник: Раздел ИП Судобиной на сайте Весь Бердск