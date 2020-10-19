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Дом

Почему многие сейчас выбирают именно пластиковые окна?

08:50 19.10.2020 Фото: ИП Судобина
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Никаких токсинов и вредных веществ, вопреки заблуждениям многих такие окна не вызывают.

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Официальный представитель завода «Новолит» в Бердске ИП Судобина Н.В

Действительно ли пластиковые окна, так хороши? Почему стоит отдать свое предпочтение пластиковым окнам ИП Судобиной?

Во-первых, такие окна долговечны.

Во-вторых – безопасны. Никаких токсинов и вредных веществ, вопреки заблуждениям многих такие окна не вызывают.

В-третьих, пластиковые окна просты в эксплуатации. С ними справится как подросток, так и пенсионер.

В-четвертых, пластиковые окна ИП Судобиной не требуют никакого специального ухода. Их просто и легко мыть, достаточно протереть мягкой влажной тряпкой. Не нужно красить, конопатить, как старые деревянные окна.

ИП Судобина - мы работаем для вас!

Телефоны для связи: 8-(383-41) 2-29-84, 8-913-985-66-99.

Ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Горького 4а.

Источник: Раздел ИП Судобиной на сайте Весь Бердск

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