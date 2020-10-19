Впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке еды. Что не покупать?

Не в лабораторной, а в естественной обстановке доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус COVID-19 выживает на поверхностях длительное время.

В некоторых ситуациях прикосновение без защитных средств с продукцией, на которой присутствует вирус, приводит к инфицированию COVID-19

Экспертами Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружен образец живого коронавируса на поверхности упаковки замороженных морепродуктов, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Живой вирус был извлечён специалистами из положительных проб, взятых с упаковки замороженный трески, которая прибыла импортом.

Как рассказали в центре, впервые не в лабораторной, а в естественной обстановке доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус COVID-19 выживает на поверхностях длительное время.

В некоторых ситуациях прикосновение без защитных средств с продукцией, на которой присутствует вирус, приводит к инфицированию COVID-19. В группу риска входят люди, которые проконтактировали с замороженной продукцией.

Однако ведомством отмечается и низкий риск заражения этим способом, из-за того, что до этого момента китайские специалисты ни разу не извлекли живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок любых замороженных продуктов.

Центром по профилактике заболеваний было рекомендовано всем сотрудникам группы риска при контакте с замороженной продукцией повысить меры индивидуальной защиты.