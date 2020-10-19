Умер от коронавируса мэр Иван Имгрунт

Глава Крыма Сергей Аксенов также выразил свои соболезнования и вспомнил Имгрунта как успешного управленца.

Несколько недель мужчина боролся с последствиями COVID-19.

Умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт, сообщили в правительстве Крыма. По предварительным данным, Имгрунт умер в результате осложнений хронического заболевания (тромбоза), вызванного коронавирусной инфекцией. Чиновнику было 59 лет.

При этом утром на его страницах в социальных сетях было опубликовано поздравление дорожникам с профессиональным праздником.

Имгрунта госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Санкт-Петербурга 30 сентября. Накануне больничного он уволил своего заместителя — уроженца Белоруссии Михаила Загорцева из-за его критических слов в адрес России и поддержку белорусской оппозиции.

Летом в ялтинской горадминистрации была зафиксирована вспышка.

Тогда у более чем двадцати сотрудников администрации Ялты подтвердили коронавирус.

За последние сутки в Крыму выявили 169 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе заразилось 7009 граждан, скончалось 110 человек.