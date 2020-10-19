Что можно и что нельзя делать 19 октября в день Дениса и Фомы. Как только сегодня лечили больных?

Православные шли в этот день в церковь и ставили свечку перед образом апостола Фомы – мудрого и доброжелательного наставника и покровителя достатка в доме. Его считали покровителем бережливости и запасливости, поэтому 19 октября не нужно было размениваться по мелочам, а все свои силы направить на сохранения благополучия в своей семье.
Хозяйки наполняли амбары собранными овощами, фруктами, зерном, банками с консервацией. Девочек, которым к Фомину дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану, и начинали обучать навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей, которые решили обзавестись собственной семьей, к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно.
Если на Дениса и Фому в семье рождался ребенок, то принято было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить край, посыпать его солью и дать новорожденному. Больным людям также полагалось съесть такую горбушку, чтобы побыстрее поправиться.
По народному прогнозу, 19 октября можно было в последний раз увидеть кучевые облака. Люди ожидали в этот день града, и были готовы к тому, что скоро начнется зима.
Народные приметы на Дениса и Фому 19 октября
- Сухой снег на 19 октября обещает теплое лето.
- Безветренный день – к скорым морозам.
- Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
- Прилетели северные птицы – к ранним холодам.
- Бледное солнце на закате – к похолоданию.
- Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
Именины 19 октября отмечают: Иван, Макар, Никанор, Фома.
Источник: today