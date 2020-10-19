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Общество / Стиль жизни

Что можно и что нельзя делать 19 октября в день Дениса и Фомы. Как только сегодня лечили больных?

09:00 19.10.2020 Фото: Pixnio
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В этот день наши предки подводили итоги года, сводили запасы, и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: "Рад Фома, что велика крома".

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В этот день пекли хлеб и кромили зерно

Православные шли в этот день в церковь и ставили свечку перед образом апостола Фомы – мудрого и доброжелательного наставника и покровителя достатка в доме. Его считали покровителем бережливости и запасливости, поэтому 19 октября не нужно было размениваться по мелочам, а все свои силы направить на сохранения благополучия в своей семье.

Хозяйки наполняли амбары собранными овощами, фруктами, зерном, банками с консервацией. Девочек, которым к Фомину дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану, и начинали обучать навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей, которые решили обзавестись собственной семьей, к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно.

Если на Дениса и Фому в семье рождался ребенок, то принято было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить край, посыпать его солью и дать новорожденному. Больным людям также полагалось съесть такую горбушку, чтобы побыстрее поправиться.

По народному прогнозу, 19 октября можно было в последний раз увидеть кучевые облака. Люди ожидали в этот день града, и были готовы к тому, что скоро начнется зима.

Народные приметы на Дениса и Фому 19 октября

  • Сухой снег на 19 октября обещает теплое лето.
  • Безветренный день – к скорым морозам.
  • Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
  • Прилетели северные птицы – к ранним холодам.
  • Бледное солнце на закате – к похолоданию.
  • Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Именины 19 октября отмечают: Иван, Макар, Никанор, Фома.

Источник: today

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