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Как сдерживают заражение COVID-19 среди 2,4 тыс. учеников в кружках Бердска?

14:39 19.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Детей стало на 400 больше в 2020 году по сравнению в прошлым годом. Многие педагоги и ученики ушли на больничный, призналась руководитель центра Ольга Добролюбская. Закрылись ли кружки?

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Дети болеют коронавирусом также часто, как и взрослые

Закрыты ли кружки в пандемию и по каким правилам учатся дети центре «Перспектива» в Бердске рассказала руководитель организации Ольга Добролюбская. Она выступила на оперативном штабе 19 октября.

Ольга Васильевна рассказала, что дети в центре занимаются по художественному, техническому направлению. Также учатся танцевать, петь, заниматься театральным мастерством. Причем занятия проводятся бесплатно. Как сказалась пандемия на "Перспективе"?

- Несмотря на то, что многие педагоги и ученики ушли сейчас на больничный, и не всегда причина это коронавирус, но и обычные вируса, центр работает в обычном режиме, - Добролюбская рассказала, что в этом году в центре на 400 детей больше - занимаются 2400 учеников.

Также она сообщила, что кружки в пандемию работают по СанПиНам.

- Дети занимаются без масок, педагоги на собственное усмотрения - в маске или без. Но во всех зданиях работают рециркуляторы воздуха, каждый час проводится дезинфекция, на входе проводится замер температуры и действует масочный режим для входящих, - рассказала Добролюбская.

Самое главное преимущество центра "Перспективы" - это то что в центре работают психологи, которые в том числе работают с судами, опекой, действует психолого-медико-педагогическая комиссия. Дети все получают консультации специалистов и в случае необходимости помощь.

От центра действует телефон доверия. На него можно позвонить по вопросам детско-родительских отношений, вопросов воспитания, обучения и даже супружеских конфликтов. Также по острым вопросам пандемии - например, если вы ограничены в передвижении - как жить в 4 стенах 24 часа в сутки в тесном контакте с близкими без конфликтов.

Телефоны доверия:

8-383-41-2-34-70
8-800-2000-122.

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