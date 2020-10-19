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О серьезной ошибке Зеленского в отношениях с Эрдоганом, рассказал Пушков

11:45 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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По его словам, Киев для Эрдогана — еще одна карта в региональном покере.

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Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского в отношениях с Эрдоганом

Сенатор Алексей Пушков оценил взаимоотношения Украины и Турции, выразив мнение, что Владимир Зеленский ошибается, рассчитывая на стратегическое партнерство двух стран.
Ранее Киев и Анкара в ходе рабочего визита Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

"Зеленский ошибается, если считает, что в лице (президента Турции Тайипа. – прим. ред.) Эрдогана имеет устойчивого стратегического партнера и сможет опираться на него в своих маневрах. Для Эрдогана Украина - лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией", - написал Пушков в Telegram.

По его словам, турецкий лидер будет "включать" партнерство, когда это ему выгодно, и забывать о нем, когда в этом нет необходимости.

"И "возвращать Крым" тоже Киеву помогать не будет: Эрдоган амбициозен, но он реалист в политике, знает, что это невозможно, а потому дальше деклараций дело не пойдет. Да и бесплодный острый конфликт с Москвой ему не нужен", - отметил сенатор.

Он добавил, что "завербовать" Эрдогана также не удастся - тем более Зеленскому.

"Во-первых, слишком велико различие в уровнях и авторитете: Эрдоган входит в высшую европейскую лигу, а Зеленскому до нее далеко. Но главное - Эрдоган не вербуется. Он уже показал, что играет в свою игру одновременно на нескольких шахматных досках, не боится обострений с великими державами и всегда имеет в запасе козыри, которые выкладывает в нужный момент на стол. Зеленскому не чета. Вербовка не состоится", - заключил Пушков.

Источник: РИА Новости

турция украина Алексей Пушков Реджеп Эрдоган Владимир Зеленский
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