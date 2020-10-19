Тяжелобольные лежат в 30 «скорых» в огромной очереди у больницы № 4

Очередь из машин скорой помощи уже собиралась у больницы № 4 в начале октября. Тогда происшествие власти объяснили ростом числа внебольничных пневмоний и тех, кому необходима компьютерная томография.

Очередь из «скорых» у городской больницы № 4 4 октября 2020 года

Люди с подозрением на коронавирус более десяти часов не могут попасть на компьютерную томографию.

У городской больницы № 4 в Ростове-на-Дону в очередь выстроились десятки «скорых». Большинство из них доставили в медучреждение тяжелобольных людей с подозрением на коронавирус, которым перед госпитализацией необходима КТ-диагностика, передает с места журналист DonDay.ru.

По словам медиков, утром 18 октября у больницы было 27 карет скорой помощи. В очереди они стоят с 10:00. К восьми часам вечера их количество увеличилось до 30. Больше десяти часов тяжелые больные, задыхаясь, ждут своей очереди на госпитализацию. Водители и фельдшеры едва стоят на ногах. Со слов медработников, городская больница № 4 – единственное медучреждение в Ростове, где проводят компьютерную томографию.

– У нас нет проблемы с госпитализацией, но есть проблема с КТ. На улице сейчас стоят 30 «скорых», – подтвердили DonDay.ru в половине десятого вечера 18 октября в приемном отделении больницы.

Напомним, очередь из машин скорой помощи уже собиралась у больницы № 4 в начале октября. Тогда происшествие власти объяснили ростом числа внебольничных пневмоний и тех, кому необходима компьютерная томография. Только за 4 октября в больницу были госпитализированы 84 человека, проведено 90 КТ-исследований.

Система здравоохранения Ростовской области, очевидно, терпит коллапс, который местные власти называют «перепрофилированием под работу с ковидными больными». Постепенно отдаются под ковидные госпитали и провизорные койки отделения городских медучреждений.

Так, на днях терапевтическое и неврологическое отделения ростовской больницы № 6 были перепрофилированы в инфекционное отделение на 75 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. По словам министра здравоохранения донского Минздрава Татьяны Быковской, в случае критической ситуации с COVID-19 Ростовскую областную клиническую больницу (РОКБ), на базе которой 7 октября были открыты 400 ковидных коек, могут переделать (за исключением кардиоцентра) под ковидный госпиталь. Из строя будет выведено одно из ведущих и крупнейших областных медучреждений.

Источник: donday.ru