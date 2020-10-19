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Как вернуть Крым через Белоруссию, рассказал экс-посол Украины

12:30 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".

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Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию

Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил, что Украина может "вернуть" Крым через Белоруссию.

"Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.

По словам Бессмертного, он "настаивает" на том, что победить в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии".

"Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне", – добавил бывший дипломат.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Белоруссии.

МИД Украины после инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".

Как заявлял пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".

Источник: РИА Новости

белоруссия крым провокация Роман Бессмертный
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