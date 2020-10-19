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Нефть разлилась по реке Обь после столкновения двух барж из-за сильного ветра

13:45 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Сильный ветер оторвал от берега порожнюю баржу, и она столкнулась другой, которая везла емкости с нефтепродуктами.

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СК начал проверку в связи с разливом нефтепродуктов на реке Обь в Томской области

Объем нефтепродуктов, попавших в водоем, не уточняется.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку после столкновения двух барж на реке Обь в Томской области, в результате которого произошла утечка нефтепродуктов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту столкновения двух барж в затоне реки Обь Каргасокского района в Томской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, течь с поврежденной баржи устранили оперативно. "На барже было восемь баков, каждый по 100 куб. м. Один из них [пострадал], вылилось там не все", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, из-за порыва ветра в затоне реки Обь порожнюю баржу оторвало от берега и она столкнулась с баржей, на которую были погружены нефтепродукты. В результате была повреждена одна из емкостей. Разлив локализовали, организовали сбор нефтепродуктов.

Источник: ТАСС

нефтепродукты разлив река
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