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Аномальную пятницу спрогнозировали синоптики в некоторых регионах России

12:15 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Вильфанд пообещал россиянам "необычную" пятницу

Грядущая пятница, 23 октября, станет "необычной" по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", – сказал он.

Вильфанд пояснил, что в этой связи температура повысится и дожди станут сильнее.

По его словам, осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы.

При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик.

Он уточнил, что такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.

Источник: РИА Новости

погода прогноз погоды Роман Вильфанд
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