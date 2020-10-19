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Облил бензином и поджёг дом пьяный ревнивец в Новосибирской области

11:32 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Затем, выйдя на улицу, мужчина увидел мотоцикл «ИЖ-Планета», который также облил бензином и поджёг.

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В Убинском районе ссора на почве ревности закончилась поджогом жилища

17 октября в вечернее время в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Орловское Убинского района. На указанный адрес незамедлительно выехали полицейские и сотрудники МЧС. Возгорание было локализовано, пострадавших нет.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили, что 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей на почве ревности, после чего облил бензином и поджёг кресло в одной из комнат дома. Затем, выйдя на улицу, мужчина увидел мотоцикл «ИЖ-Планета», который также облил бензином и поджёг. Как выяснили полицейские, транспортное средство принадлежит одному из жителей села Орловское Убинского района.

В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: 54.мвд.рф

поджог ссора
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