Облил бензином и поджёг дом пьяный ревнивец в Новосибирской области

Затем, выйдя на улицу, мужчина увидел мотоцикл «ИЖ-Планета», который также облил бензином и поджёг.

В Убинском районе ссора на почве ревности закончилась поджогом жилища

17 октября в вечернее время в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Орловское Убинского района. На указанный адрес незамедлительно выехали полицейские и сотрудники МЧС. Возгорание было локализовано, пострадавших нет.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили, что 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей на почве ревности, после чего облил бензином и поджёг кресло в одной из комнат дома. Затем, выйдя на улицу, мужчина увидел мотоцикл «ИЖ-Планета», который также облил бензином и поджёг. Как выяснили полицейские, транспортное средство принадлежит одному из жителей села Орловское Убинского района.

В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: 54.мвд.рф