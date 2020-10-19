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Авто / Общество

Купить ОСАГО с 19 октября 2020 года стало проще

11:14 19.10.2020 Фото: Flickr
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Автовладельцы с 19 октября 2020 года могут покупать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов. Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

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Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию.

Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент Владимир Путин подписал в июле.

С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

Источник: РИА Новости

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