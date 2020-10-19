Купить ОСАГО с 19 октября 2020 года стало проще

Автовладельцы с 19 октября 2020 года могут покупать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов. Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию.

Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент Владимир Путин подписал в июле.

С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

Источник: РИА Новости