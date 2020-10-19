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Огромный астероид 2018VP1 может упасть на землю 2 ноября 2020 года. NASA предупредило об опасности

12:02 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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По данным американского космического агентства, камень пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Маловероятно, что объект войдет в атмосферу нашей планеты, подчеркнули специалисты. Астероид был открыт в ноябре 2018 года.

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Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

"Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тысячи километров в час — ред.). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов", - написал ученый в Instagram.

Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. "Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - добавил он.

В августе в НАСА сообщали, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%.

Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Источник: instagram.com/neildegrassetyson

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