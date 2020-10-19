"Как жить тем, кто уже никогда не обнимет своего ребенка": Вспоминают в парке Ангелов о 60 погибших в "Зимней вишне" жители Кемерово. Смотрите фото с места трагедии

Трагедия произошла 2,7 лет назад, а она до сих пор отзывается болью в сердцах кемеровчан

2 года и 7 месяцев прошло с пожара в торгового-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Эта трагедия задела каждого россиянина, ведь в огне погибли 37 ребятишек.

Напомним, пожар произошёл 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между 4-м и 3-м этажами. Пожару присвоили 3-й номер сложности по 5-балльной шкале, а на территории Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В пожаре погибли 60 человек. Он стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, при котором погибли 156 человек.

"Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте, где случилось горе для 60 семей. Сюда, в выросший на месте пепелища «Парк Ангелов», каждый день приходят горожане. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» кемеровчане вспомнили тот страшный день.

- Я помню, как все это было. Прибежала сюда. У меня у самой внуки, в тот день они не пошли в кино, хотя планировали. Дочка сама мне позвонила, сказала, что они дома. Я выдохнула. Но все равно осталась здесь. Думала, смогу чем-то помочь. Да вот не смогла. Хожу с ребятишками в этот сквер и молюсь за всех, кто погиб в огне. Это страшно, когда твои дети умирают, а ты им не можешь помочь, - плачет Ирина Угрюмова.

15 сентября 2019 года на месте ТРК «Зимняя вишня» открыли «Парк Ангелов». Решение об этом приняли еще до того, как здание демонтировали. В память о погибших детях и взрослых здесь посажены 60 сосен, а для оформления использовалось порядка 17 000 камней. Вес самого тяжелого - 15 тонн. Проект парка разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он предложил создать сложный рельеф с лужайками и водопадом, музыкальной башней и амфитеатром. Название для парка кемеровчане выбирали все вместе: из 9 предложенных вариантов большинство решило, что это место должно называться либо Сквером ангелов, либо Тихим сквером.

Сегодня здесь гуляют мамы с ребятишками, молодые люди и пенсионеры. У кого-то в руках гвоздика. Аккуратно, Роман Павлович кладет цветок к камню, символизирующего память о 60 погибших в огне.

- А что нам остается. Только помнить. Конечно, виновных осудят, да в тюрьму отправят. А как жить тем, кто уже никогда не обнимет своего чада. Там ведь совсем крохи погибли — 2 года, 4 года... Вспоминаю все это, и сердце начинает ныть. Чужих детей не бывает, - со слезами на глазах вспоминает дедушка.

- Богу виднее, кого наказывать, а кого миловать. Я так понимаю, что здание изначально не было пригодно для развлекательного центра. Но самое главное, что людей уже не вернуть. Это очень больно и большая трагедия для тех, кто потерял детей, дочерей, мужей. Что касается наказания, это уже не нам судить. У меня один знакомый, его приглашали в то время, чтобы подтвердить, что жертв не более 60. Он это подтвердил. В тот момент СМИ нагоняли обстановку, что жертв больше. Но тогда это кому-то было на руку, - считает Елена.

Почему здание вспыхнуло

Торгово-развлекательный комплекс открылся в 2013 году в здании кондитерской фабрики «Кемеровский кондитерский комбинат», которая прекратила работу в 2006 году из-за финансовых трудностей и требований нового владельца "КДВ Групп". Здание было построено в 1968 году, по другим сведениям — в 1936 году, имело площадь более 20 000 квадратных метров и изначально здесь было всего два этажа. После того, как было решено разместить в здании торговый центр и парк развлечений, в нем провели реконструкцию с монтажом новых перекрытий, в процессе которой число этажей увеличили до четырех. Сама реконструкция проводилась без разрешения надзорных органов. В эксплуатацию «Зимнюю вишню» ввели в сентябре 2013 года, разрешение на ввод в эксплуатацию дал заместитель главы кемеровской администрации Владимир Зуб.

Во время эксплуатации ТРК несколько раз изменялся его собственник. Первоначальный собственник здания — АО «Кемеровский кондитерский комбинат» - дочерняя структура ООО «КДВ групп», принадлежащего миллиардеру Денису Штенгелову. Арендатором третьего и четвёртого этажей являлись ООО «Зимняя вишня Кемерово», непосредственно управлявшее развлекательным центром. Владельцем управляющей компании является Надежда Судденок, местный предприниматель и экс-депутат Топкинского района Кемеровской области от партии «Единая Россия».

На четвертом этаже комплекса находился кинотеатр «Зимняя вишня», который включал в себя 3 кинозала на 542 места. 1 зал — 256 мест, 2 и 3 залы — по 143 места. Также на этом этаже находился детский развлекательный центр и парк с аттракционами, автодромом, игровым лабиринтом и катком, кафе и бары, бильярдная, фитнес-клуб «Зимняя вишня», включавший тренажерный зал, двадцатиметровый бассейн и многочисленные сауны.

Стоит отметить, что ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» расположенные по одному адресу фигурируют в перечне объектов защиты, которым присвоены категории рисков ГУ МЧС по Кемеровской области в категории «значительный риск» из-за пребывания более чем 200 человек в торговом здании. Ранее в здании уже происходило два крупных пожара: в 2003 году из-за пожара произошло обрушение кровли, а в 2013 году произошел крупный пожар, в ходе которого погиб один человек. В сентябре 2017 года проводились эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ из-за ложных звонков о пожаре и минировании центра.

Хронология событий

Звонок в МЧС поступил 25 марта 2018 года в 16:04 по местному времени. Информация о задымлении в здании на сайте ГУ МЧС России по Кемеровской области появилась в 16:20.

Оповещение о пожаре, по словам очевидцев, не сработало. Также, по словам спасшихся посетителей, во время пожара в здании образовалась давка.

На четвертом этаже, в кинозале №1 на 255 мест с 14:55 по местному времени шел фильм-боевик «Тихоокеанский рубеж 2», зал был эвакуирован с помощью билетера, которая зажгла свет, сообщила зрителям о пожаре и показала им дорогу к выходу.

В зале №3 на 143 места c 15:20 шел комедийный фильм «Кролик Питер», этот кинозал также был эвакуирован. Зрителей кинозала № 2 на 143 места, в котором показывался мультфильм «Шерлок Гномс», начавшийся в 14:40, видимо, никто не оповестил о пожаре. После окончания мультфильма включился свет и зрители отправились к выходу, однако за дверью уже стояла дымовая завеса и жар, выйти оказалось невозможно. Люди попытались плотно закрыть дверь, под нее положили тряпки. В этом же зале находился закрытый на замок аварийный выход, который мужчины выломали, однако снаружи тоже все было в дыму. После 15 минут ожидания спасателей зрители начали терять сознание.

Один из них, Михаил Трусов, решил прорываться через аварийный выход, но, сделав несколько шагов наружу, потерял сознание. Это, фактически, и спасло ему жизнь — позже к этому аварийному выходу добралась газодымозащитная служба под руководством начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, которая случайно нашла Трусова, услышав его хрип. Но нулевая видимость и высокая температура не позволили им пройти в сам зал, поэтому они срочно эвакуировали Трусова. Все остальные 36 зрителей из кинозала № 2, в том числе и две дочери Трусова, погибли. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, части тел погибших в хаотическом состоянии были найдены между экраном и первым рядом кинозала.

Версия о том, что двери в кинозале были закрыты на ключ, чтобы не допускать на сеанс безбилетников, была впоследствии опровергнута. По словам одного из родственников погибших в кинозале, на продемонстрированной ему видеозаписи с камер наблюдения видно, что двери изначально были открыты. Оставшиеся в зале люди, не имея возможности найти выход из ТЦ в густом дыму, закрыли двери зала изнутри и заткнули щели в ожидании спасателей. По словам очевидцев, 13 человек, выбравшихся на крышу здания, были сняты с нее только через 40 минут подъемными механизмами. Некоторые пострадавшие выпрыгивали из окон здания.



Кто виноват в трагедии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании - собственника ТЦ "Зимняя вишня" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой.

В преступную группу, помимо Вишневского и Комковой, также входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. В СК считают, что в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой в качестве взятки 7 млн рублей "за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций госстроительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТЦ "Зимняя вишня". Эти деньги, по указанию Комковой, Вишневский перечислил в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг, затем их обналичил Чередниченко. Это позволило Вишневскому провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта. Он предусматривал установку на всех этажах здания автоматических систем пожаротушения, на самом деле их не было.

При этом заместитель инспекции Государственного строительного надзора Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о произведенных работах. Комкова в свою очередь проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности.

- Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 года и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети, - считают в СК.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Вишневский скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, в марте 2020 года его экстрадировали в Россию. Сам он вину не признает.

Погибшие в "Зимней вишне"

20 апреля 2018 года СК РФ объявил окончательное число погибших — 60 человек. На четвёртом этаже торгового комплекса из кинозала № 1 и № 3 все люди спаслись, а в зале № 2 погибли 36 человек. В коридоре между кинозалами остались тела 24 человек. В том числе 16 человек, почти все — дети, погибли у запертого на два замка пожарного выхода. Несколько детей погибли на лестнице с закрытым выходом, не дойдя до него.

1. Агарков Константин Сергеевич 8 лет

2. Агаркова Мария Сергевна 10 лет

3. Агаркова Надежда Васильевна 57 лет

4. Алимова Ульяна Дмитриевна 6 лет

5. Алимова Яна Владимировна 42 года

6. Ананьева Ксения Александровна 11 лет



7. Архипенко Виктория Станиславовна 5 лет8. Архипенко Станислав Игоревич 31 год9. Баранов Артем Дмитриевич 12 лет10.Баранова Арина Дмитриевна 8 лет11.Баранова Марина Ивановна 60 лет12.Бахаев Вячеслав Владимирович 43 года13.Бахаева Анна Вячеславовна 8 лет14.Бахаева Ирина Владимировна 44 года15.Востриков Артем Игоревич 5 лет16.Востриков Роман Игоревич 2 года17.Вострикова Анна Игоревна 7 лет18.Вострикова Елена Сергеевна 30 лет19.Галанин Дмитрий Саркисович 43 года20.Галанин Михаил Дмитриевич 9 лет21.Дарсалия Татьяна Викторовна 37 лет22.Ерохина Майя Антоновна 11 лет23.Зипунова Виктория Константиновна 11 лет24.Иванчик Артемий Анатольевич 9 лет25.Каган Александр Григорьевич 11 лет26.Каган Григорий Александрович 42 года27.Кляйн Анфиса Викторовна 30 лет28.Ковалевская Светлана Эдуардовна 5 лет29.Ковалевский Егор Эдуардович 9 лет30.Курчевская Татьяна Александровна 11 лет31.Лиллевяли Валерия Александровна 5 лет32.Мельникова Евгения Геннадьевна 45 лет33.Мороз Мария Витальевна 13 лет34.Мороз Полина Сергеевна 35 лет35.Москаленко Евгений Вячеславович 34 года36.Москаленко Ксения Евгеньевна 4 года37.Москаленко Олеся Александровна 37 лет38.Мухин Антон Григорьевич 28 лет39.Мухин Ратибор Антонович 5 лет40.Никулин Вячеслав Андреевич 10 лет41.Понушкова Вероника Андреевна 11 лет42.Почанкина Виктория Александровна 11 лет43.Сабадаш Алена Игоревна 22 года44.Сараева Дарья Петровна 12 лет45.Селезень Наталья Александровна 38 лет46.Сидоров Денис Петрович 39 лет47.Сидоров Егор Денисович 15 лет48.Сидорова Арина Денисовна 9 лет49.Смирнова Анастасия Александровна 11 лет50.Сухозад Нина Ивановна 68 лет51.Сыпко Елизавета Александровна 12 лет52.Тесленко Арина Игоревна 8 лет53.Тесленко Игорь Юрьевич 51 год54.Трусова Василиса Михайловна 5 лет55.Трусова Вероника Михайловна 8 лет56.Устинова Наталья Николаевна 35 лет57.Устинова Ульяна Станиславовна 4 года58.Федина Ольга Владимировна 45 лет59.Черникова Вилена Сергеевна 11 лет60.Чмыхалов Вадим Олегович 11 лет