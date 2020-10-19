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"Бердским Ефремовым" назвали вдавившую в стену бабу Галю в микрорайоне Раздольном пьяную автоледи на Honda. Подробности трагедии

12:01 19.10.2020, Яна Паукштис Фото: Яны Паукштис
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По словам мастера УК, погибшая только недавно переехала в Раздольный, точнее, ее перевезла туда жить дочь. С момента новоселья до гибели прошло совсем немного времени.

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Место трагедии отмывают спустя 2 суток

До сих пор отмывают кровь в микрорайоне Раздольный, возле дома № 53 по улице Черемушной, где 17 октября автомобиль Honda насмерть вдавил в стену дома пенсионерку. Именно этим занималась утром 19 октября мастер ООО УК Раздольный Раиса Николаевна. Отмывая из шланга щеткой и моющими средствами кровь с асфальта, она посетовала, что погибшая пенсионерка только и успела вывести на прогулку свою маленькую собачку, как произошла эта страшная трагедия.

По словам мастера УК, погибшая только недавно переехала в Раздольный, точнее, ее перевезла туда жить дочь. С момента новоселья до гибели прошло совсем немного времени.

- Их бы самих (виновников трагедии - прим. ред.) заставить все это отмывать, - подытожила Раиса Николаевна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 19 октября.

В социальных сетях пользователь под ником «Истмат» назвал виновницу трагедии «Бердским Ефремовым».

В целом же мнения читателей однозначны — женщина-водитель должна понести наказание, как за убийство. Также привлечь к ответственности следует и владельца авто, который пустил за руль даму без прав.

Пользователь под ником «Аноним» написал, что «бабу Галю мы полюбили с первых дней знакомства. Жила с нами в одном подъезде». Он же ссылается на то, что виновница трагедии и погибшая были соседями, причем пенсионерка неоднократно видела данных соседей пьяными и, по его словам, даже обращалась по этому поводу в полицию.

По информации "Курьер. Среда. Бердск" семья погибшей, совсем недавно перенесла другое горя - менее, чем 9 дней назад, похоронили сына баба Гали.
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