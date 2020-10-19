2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка

. 2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю. И он обещает быть особенно удачливым, как для всей нашей страны, так и в отдельности, для каждого её жителя.

2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю

Статья для тех, кто не любит украшать ёлку 31 декабря, предпочитает заранее готовиться к празднику, размеренно выбирать подарки и не спеша составлять новогоднее меню.

Итак, декабрь не за горами, а значит, скоро наступит самый волшебный, торжественный и всеми любимый праздник – Новый Год. 2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю. И он обещает быть особенно удачливым, как для всей нашей страны, так и в отдельности, для каждого её жителя. Поэтому, готовимся к прощанию с экстремальным 2020-тым и ко встрече с обнадеживающим 2021-вым уже сейчас! Мы составили для вас коротенький чек-лист о том, что нужно успеть сделать до наступления праздника.

Позаботиться о наряде



Магазины за месяц до праздника заметно увеличивают цены и делают «фиктивные скидки». Чтобы по-настоящему сэкономить на наряде, приобретите его уже сейчас.Согласно поверью, белый металлический Бык благосклонен к тем, кто должным образом готовится к его встрече. Одежда с эффектом металлик станет лучшим праздничным нарядом в новогоднюю ночь. Особенно актуальным, как в оттенках одежды, так и в украшениях, будет серебро и белое золото.

Выбрать и купить подарки

Самый ежегодный сложный квест – купить подарки для всех родных и друзей и при этом не разориться. Если начать думать уже сейчас, в голову могут прийти необычные идеи. Не откладывайте поход в магазин в долгий ящик. Чтобы не тратить много времени и сил, воспользуйтесь онлайн-магазинами. Упакуйте подарки заранее и обязательно подпишите, чтобы нечаянно не подарить бабуле пару носок 45го размера, а мужу прихватку с новогодним изображением.

Составить меню

Определитесь, где и с кем вы будете встречать праздник и продумайте меню для новогоднего стола. Это может быть, как небольшой фуршет в кругу друзей, с шампанским и канапе. Или тихий семейный ужин за большим столом с традиционными салатами, запеченной уткой и сладостями.

Не менее важно купить красивую тематическую скатерть и праздничную посуду. Красиво накрытый стол создаст атмосферу волшебства и сделает особенным совместный ужин.

Позаботиться о здоровье



Новый год изрядно ударяет по нашему здоровью. Жирная, калорийная пища, изобилие алкоголя портят желудок и печень. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей аптечке были все необходимые лекарства на экстренный случай: от тошноты, от расстройства желудка, от вздутия, от изжоги и, конечно, от головной боли.Постарайтесь хотя бы за месяц до праздника питаться правильно. Организм скажет вам спасибо, если вы побалуете его полезной едой, перед «недельным обжорством».

Заплатить по счетам, раздать долги

В конце старого года рассчитайтесь со всеми долгами: закройте кредиты, заплатите по счетам. Вступить в новый год без долгов – это значит «не греть голову» и полноценно расслабиться. Согласно поверьям, закрыть долги в канун праздника, значит обеспечить себе финансовое благополучие на ближайшие 12 месяцев.

В подготовке к Новому Году не помешает нотка педантичности и капля пунктуальности. Когда большая часть дел уже сделаны за пару месяцев до праздника, можно не переживать и не думать «как всё успеть».