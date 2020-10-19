2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка

Статья для тех, кто не любит украшать ёлку 31 декабря, предпочитает заранее готовиться к празднику, размеренно выбирать подарки и не спеша составлять новогоднее меню.
Итак, декабрь не за горами, а значит, скоро наступит самый волшебный, торжественный и всеми любимый праздник – Новый Год. 2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю. И он обещает быть особенно удачливым, как для всей нашей страны, так и в отдельности, для каждого её жителя. Поэтому, готовимся к прощанию с экстремальным 2020-тым и ко встрече с обнадеживающим 2021-вым уже сейчас! Мы составили для вас коротенький чек-лист о том, что нужно успеть сделать до наступления праздника.
Позаботиться о наряде
Согласно поверью, белый металлический Бык благосклонен к тем, кто должным образом готовится к его встрече. Одежда с эффектом металлик станет лучшим праздничным нарядом в новогоднюю ночь. Особенно актуальным, как в оттенках одежды, так и в украшениях, будет серебро и белое золото.
Выбрать и купить подарки
Самый ежегодный сложный квест – купить подарки для всех родных и друзей и при этом не разориться. Если начать думать уже сейчас, в голову могут прийти необычные идеи. Не откладывайте поход в магазин в долгий ящик. Чтобы не тратить много времени и сил, воспользуйтесь онлайн-магазинами. Упакуйте подарки заранее и обязательно подпишите, чтобы нечаянно не подарить бабуле пару носок 45го размера, а мужу прихватку с новогодним изображением.
Составить меню
Определитесь, где и с кем вы будете встречать праздник и продумайте меню для новогоднего стола. Это может быть, как небольшой фуршет в кругу друзей, с шампанским и канапе. Или тихий семейный ужин за большим столом с традиционными салатами, запеченной уткой и сладостями.
Не менее важно купить красивую тематическую скатерть и праздничную посуду. Красиво накрытый стол создаст атмосферу волшебства и сделает особенным совместный ужин.
Позаботиться о здоровье
Постарайтесь хотя бы за месяц до праздника питаться правильно. Организм скажет вам спасибо, если вы побалуете его полезной едой, перед «недельным обжорством».
Заплатить по счетам, раздать долги
В конце старого года рассчитайтесь со всеми долгами: закройте кредиты, заплатите по счетам. Вступить в новый год без долгов – это значит «не греть голову» и полноценно расслабиться. Согласно поверьям, закрыть долги в канун праздника, значит обеспечить себе финансовое благополучие на ближайшие 12 месяцев.
В подготовке к Новому Году не помешает нотка педантичности и капля пунктуальности. Когда большая часть дел уже сделаны за пару месяцев до праздника, можно не переживать и не думать «как всё успеть».