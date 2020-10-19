19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка

12:04 19.10.2020, Мария Купцова Фото: https://commons.wikimedia.org/
1

. 2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю. И он обещает быть особенно удачливым, как для всей нашей страны, так и в отдельности, для каждого её жителя.

% name% title
2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю

Статья для тех, кто не любит украшать ёлку 31 декабря, предпочитает заранее готовиться к празднику, размеренно выбирать подарки и не спеша составлять новогоднее меню.
Итак, декабрь не за горами, а значит, скоро наступит самый волшебный, торжественный и всеми любимый праздник – Новый Год. 2020 - это год металлического Быка по китайскому календарю. И он обещает быть особенно удачливым, как для всей нашей страны, так и в отдельности, для каждого её жителя. Поэтому, готовимся к прощанию с экстремальным 2020-тым и ко встрече с обнадеживающим 2021-вым уже сейчас! Мы составили для вас коротенький чек-лист о том, что нужно успеть сделать до наступления праздника.

Позаботиться о наряде

Магазины за месяц до праздника заметно увеличивают цены и делают «фиктивные скидки». Чтобы по-настоящему сэкономить на наряде, приобретите его уже сейчас.
Согласно поверью, белый металлический Бык благосклонен к тем, кто должным образом готовится к его встрече. Одежда с эффектом металлик станет лучшим праздничным нарядом в новогоднюю ночь. Особенно актуальным, как в оттенках одежды, так и в украшениях, будет серебро и белое золото.

Выбрать и купить подарки
Самый ежегодный сложный квест – купить подарки для всех родных и друзей и при этом не разориться. Если начать думать уже сейчас, в голову могут прийти необычные идеи. Не откладывайте поход в магазин в долгий ящик. Чтобы не тратить много времени и сил, воспользуйтесь онлайн-магазинами. Упакуйте подарки заранее и обязательно подпишите, чтобы нечаянно не подарить бабуле пару носок 45го размера, а мужу прихватку с новогодним изображением.

Составить меню
Определитесь, где и с кем вы будете встречать праздник и продумайте меню для новогоднего стола. Это может быть, как небольшой фуршет в кругу друзей, с шампанским и канапе. Или тихий семейный ужин за большим столом с традиционными салатами, запеченной уткой и сладостями.
Не менее важно купить красивую тематическую скатерть и праздничную посуду. Красиво накрытый стол создаст атмосферу волшебства и сделает особенным совместный ужин.

Позаботиться о здоровье

Новый год изрядно ударяет по нашему здоровью. Жирная, калорийная пища, изобилие алкоголя портят желудок и печень. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей аптечке были все необходимые лекарства на экстренный случай: от тошноты, от расстройства желудка, от вздутия, от изжоги и, конечно, от головной боли.
Постарайтесь хотя бы за месяц до праздника питаться правильно. Организм скажет вам спасибо, если вы побалуете его полезной едой, перед «недельным обжорством».

Заплатить по счетам, раздать долги
В конце старого года рассчитайтесь со всеми долгами: закройте кредиты, заплатите по счетам. Вступить в новый год без долгов – это значит «не греть голову» и полноценно расслабиться. Согласно поверьям, закрыть долги в канун праздника, значит обеспечить себе финансовое благополучие на ближайшие 12 месяцев.
В подготовке к Новому Году не помешает нотка педантичности и капля пунктуальности. Когда большая часть дел уже сделаны за пару месяцев до праздника, можно не переживать и не думать «как всё успеть».

2021 год быка новый год
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже задумались о Новом годе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Розыск: в серых брюках и светлом поло 19-летний Киселев Никита проплыл по реке Объ и пропал без вести
12:46 19-10-2020
Розыск: в серых брюках и светлом поло 19-летний Киселев Никита проплыл по реке Объ и пропал без вести
Как конфликт в Карабахе могут использовать турки против России, стало известно
12:45 19-10-2020
Как конфликт в Карабахе могут использовать турки против России, стало известно
Почему нельзя вечером выносить мусор из дома? Народные приметы о мусоре
12:36 19-10-2020
Почему нельзя вечером выносить мусор из дома? Народные приметы о мусоре
Как вернуть Крым через Белоруссию, рассказал экс-посол Украины
12:30 19-10-2020
Как вернуть Крым через Белоруссию, рассказал экс-посол Украины
Аномальную пятницу спрогнозировали синоптики в некоторых регионах России
12:15 19-10-2020
Аномальную пятницу спрогнозировали синоптики в некоторых регионах России
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
12:13 19-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Геморрой: Классификация, симптомы и лечение
12:12 19-10-2020
Геморрой: Классификация, симптомы и лечение
2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка
12:04 19-10-2020
2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка
Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября
12:03 19-10-2020
Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября
Огромный астероид 2018VP1 может упасть на землю 2 ноября 2020 года. NASA предупредило об опасности
12:02 19-10-2020
Огромный астероид 2018VP1 может упасть на землю 2 ноября 2020 года. NASA предупредило об опасности