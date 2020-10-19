Точный астропрогноз на вторник 20 октября: Скорпионы, ожидайте напряженную обстановку в сфере личных отношений

День благоволит всем Стрельцам, имеющим творческие профессии, ожидайте приходы вдохновения, но и не забывайте про упорный труд. Высшие силы помогут вам в делах самореализации.

Раков и Овнов ждет повышение, а Львов невероятный день для знакомств

У Овнов отличный день для шопинга и давно запланированных встреч с друзьями. Проведите вечер в семейном кругу, это поможет вам сблизиться. День может преподнести вам сюрприз в виде повышения на работе.

Лучшее время у Тельцов для самопознания и реализации своих способностей, удачными будут деловые знакомства. Можно узнать много полезной информации, которая окажет положительное влияние на ваше дело в будущем.

У Близнецов - поспешность в делах в этот день может привести к неудачам. Не спешите занять чью-то сторону в конфликте и не обещайте свою помощь, пока детально не разберётесь в ситуации, а уже потом принимайте решение.

Сегодня Раков ждет весьма активный и незаурядный день, который символизирует выбор цели, защиту принципов, концентрацию внутренней энергии и усиление вашей чувствительности. Велика вероятность продвижения по службе.

У Львов сегодня невероятный день для новых встреч и знакомств. Жизненная энергия находится на высоком уровне. Новые знакомства и посещение незнакомых мест скажутся на вашей жизни весьма удачно.

Весьма вероятно, что сегодня одиноких Дев ожидают приятные свидания, которые принесут взаимное удовлетворение. Устройте себе и близким праздник без повода для поднятия настроения, однако не переусердствуйте в еде и спиртных напитках.

Удачное время для самореализации и налаживания деловых связей у Весов! При любой возможности используйте своих знакомых и ищите варианты для получения финансовой поддержки, так как это укрепит ваше служебное положение.

Скорпионы, ожидайте напряженную обстановку в сфере личных отношений. Не исключены недопонимания с деловыми партнерами. Исключите вероятные ошибки в юридических документах.

День благоволит всем Стрельцам, имеющим творческие профессии, ожидайте приходы вдохновения, но и не забывайте про упорный труд. Высшие силы помогут вам в делах самореализации. Смело идите к поставленной цели, а для лучшего эффекта объедините свои силы с новыми партнерами.

Простым служащим-Козерогам представится шанс показать свои способности и проявить ответственность и компетентность в делах. Исполнительность и твердое желание поможет обойти конкурентов. В любовных отношениях ожидается полная идиллия и взаимопонимание.

Гостеприимство принесет Водолеям удачные сделки, однако не рискуйте в этот день навязывать партнерам свое видение новых проектов. Совершайте действия обдуманно, тщательно взвешивайте принятие решений.

Сегодняшний день Рыбам нужно посвятить духовной мудрости, медитации и творческой реализации. В делах по бизнесу принесет удачу приобретение недвижимости, сделки, связанные с инвестированием, подписание деловых документов.

Источник: izvmor.ru