Откуда взялось выражение «Фома неверующий»?

Память апостола Фомы Церковь празднует 19 октября, а 13 июня празднуют собор 12 апостолов, среди которых и был тот самый Фома. Именно апостола Фому вспоминают на следующее воскресение после Пасхи, еще раз раздумывая о том, как ученик уверовал в Воскресения и признал Иисуса Богом.

Внимательно читая Евангельскую историю, можно понять, что Фома – это один из ближайших учеников Иисуса Христа

Широкого распространения в жизни современного человека обрела фраза «Неверующий Фома». Многие активно используют это выражение, но даже не задумываются о том, откуда оно появилось, что конкретно обозначало. Конечно же, христианин, постоянно углубляющийся в Библейские истины, знает, кто такой Фома и почему он не верующий, но поскольку эта история знакома далеко не всем, высветлить ее стоит более подробно.

Кем был Фома и какова его история?

Внимательно читая Евангельскую историю, можно понять, что Фома – это один из ближайших учеников Иисуса Христа. До того, как Спаситель призвал Фому, он был обычным рыбаком, но он оставил это дело и пошел следом за Христом. Вначале этого ученика называли Иудой, но потом стал Фомой, что обозначает «Близнец». Прозвали так Фому из-за внешнего сходства со Спасителем, но это только предположение, не являющееся подтвержденным фактом. Фома не был среди учеников, когда Христос явился им после воскресения, а словам остальных не поверил, поэтому и прозвали его неверующим.



Неверующий Фома – это один из учеников Иисуса Христа, который в момент Его объявления после воскрешения не был в запертой комнате с апостолами. Когда апостолы рассказали Фоме о том, что Спаситель воскрес и был с ними, он не поверил. Он сказал остальным апостолам, что не поверит в воскресение до тех пор, пока не увидит Христа и не вложит пальцы в место Его ран:

Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25)

Чтобы Фома поверил в воскресение Господа, вскоре Иисус тоже ему явился и позволил ему дотронуться до Своих ран. Явившись Фоме, Христос сказал ему, чтобы он посмотрел на раны на руках и вложил пальцы в проколотый бок Господа, после чего добавил фразу о том, чтобы Фома не был неверующим, а стал верующим:

Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой (Ин 20: 27-28)!

Именно после явления Иисуса Фоме, ученик назвал Его Господом и признал божественное происхождение Иисуса.

После этого Евангельского события апостол Фома пошел проповедовать в Индию, где он рассказывал людям о Христе и обращал их в истинную веру. Сейчас память этого апостола Церковь празднует 19 октября, а 13 июня празднуют собор 12 апостолов, среди которых и был тот самый Фома. Именно апостола Фому вспоминают на следующее воскресение после Пасхи, еще раз раздумывая о том, как ученик уверовал в Воскресения и признал Иисуса Богом.

Почему каждого человека можно сравнить с неверующим Фомой?

Итак, удалось выяснить, что выражение «Неверующий Фома» пошло именно от Евангельского отрывка, о явлении Господа после воскресения, когда одного из учеников не было. Хоть Фоме и рассказывали об этом событии, веры у него было недостаточно, но Сам Господь укрепил ее, доказав ему Свое воскресение. В жизни современного человека часто бывает именно так, ведь мы не верим Господу, зато верим в то, что диктует нам этом мир. Человек склонен верить только в то, что он видел собственными глазами, трогал и ощущал, а в существование Господа и Его благодать верит не всегда.

Не воспринимая веру в Бога, человек часто ищет счастья в земных вещах, старается что-то создать и изобрести, но удовольствие это не приносит. Если сравнить радость от земных вещей и радость Пасхи, ту незабываемую атмосферу, которой наполняются все храмы, то без сомнения стоит сказать о том, что именно доверившись Господу, поверив в Него, можно получить истинную радость, а без Него смысла в этой жизни нет. Мы, как и Фома, когда поверим всецело Богу, сможем получить истинную радость, найти и выполнить свое предназначение на земле, достойно прожив жизнь.

Пример Фомы показывает каждому то, что вера в Бога и единение с Ним приносит человеку истинную радость, а материальные вещи, которые можно увидеть и потрогать – это всего лишь вспомогательные вещества, которые помогают выжить телу, но никак не удовлетворить потребности души. Каждому человеку стоит задуматься о том, что, оставшись неверующим Фомой, истинного счастья и радости постичь нельзя, а вот поверив в Господа и доверившись ему, можно обрести нетленные сокровища для своей души. Вспоминая о неверующем Фоме, каждый христиан еще раз должен глубоко задуматься, доверяет ли он всецело Господу, а если ответ на вопрос будет негативным, то стоит скорее исправить ситуацию, чтобы стать по-настоящему счастливым.

Источник: omolitvah.ru